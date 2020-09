Risto Mejide, vilipendiado por la izquierda tras fichar a Marcos de Quinto

Risto Mejide vuelve a dar de qué hablar. El presentador de Todo es mentira (Cuatro) ha regresado al plató de Mediaset tras haber estado confinado en su casa a causa del coronavirus. Una polémica que implicó directamente a Vozpópuli y de la que Mejide no quiso volver a hablar.

Ahora los meses han pasado y el catalán, de 45 años, ha decidido volver a trabajar de manera presencial. Su incorporación, no obstante, ha estado cargado de polémica, en especial por el nuevo fichaje para su programa de tarde: Marcos de Quinto.

El exdiputado de Ciudadanos Marcos de Quinto es el nuevo fichaje de Risto Mejide para Todo es mentira.El exvicepresidente de The Coca Cola Company se pronunció en Twitter este martes tras su debut en el programa: "Es un placer compartir plató con Risto y su equipo de'Todo es mentira', y poder aportar un punto de vista liberal en medio de esta sociedad invadida por el sectarismo y la intolerancia".

Este fichaje ha sido muy criticado en redes sociales, donde numerosos usuarios, de ideología de izquierdas, tachan a Mejide de "facha" y no dudan en insultar a De Quinto. Recogemos algunos de los mensajes:

Atención! ojiplática me he quedado ....Marcos de Quinto nuevo fichaje de Risto en todo es mentira. Me pinchan y no sangro 😑