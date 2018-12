Los reyes superan su gran crisis de pareja y Carmen Borrego habla de Terelu y la humillación a su madre

La revista ‘Semana’ destacada que los reyes Felipe y Letizia están viviendo una segunda luna de miel tras superar una importante crisis. Los monarcas han pasado de la frialdad que desprendían hace unos años a tener una gran complicidad.

En los últimos meses ha habido muchos gestos de cariño entre ellos, como también os comentamos aquí en GRITOS, y les hemos visto muchas miradas y sonrisas cómplices, manos entrelazadas… Ha habido “un evidente cambio de actitud” y el viaje a Perú ha supuesto un antes y un después en su relación.

Carmen Borrego, sobre Terelu: : “No he llorado tanto en mi vida”

Carmen Borrego ha concedido una entrevista a su compañera y amiga Mila Ximénez para la revista ‘Lecturas’. En ella la hija menor de María Teresa Campos ha hablado de cómo se encuentra Terelu: “He llegado a pensar que mi hermana perdía el conocimiento de dolor”.

“Hubiera preferido padecer yo lo que sufre Terelu. Verla cada día peor y no poder hacer nada es horrible”, ha señalado Carmen para después indicar: “No he llorado tanto en mi vida, más que cuando se murió mi padre”.

María Teresa Campos: “¿No le pueden dar mis pezones, mis pechos?”

La hija de Campos ha hecho unas impactantes declaraciones: “Se me partió el corazón un día que mi madre dijo: ‘¿No le pueden dar mis pezones? ¿No le pueden dar mis pechos? A mí ya no me valen para nada”. También ha señalado que lo que más le duele y le “desgarra” es “la soledad de Terelu”.

Carmen también ha desmentido que su madre vendiera la casa: “No la ha vendido, ha estado a punto, pero al final se le ha ido medio para atrás. Ha sido un disgusto muy grande […] Por cosas que se han publicado se le ha fastidiado la venta”.

“Mi madre lo que a lo mejor no tiene es liquidez pero tiene patrimonio”

Respecto a si María Teresa puede vivir tranquila en una casa de alquiler de 400 metros que le cuesta casi 5.000 euro sal mes sin vender la otra casa de 4.000 m2, Carmen ha indicado que su madre “a lo mejor lo que no tiene es liquidez, pero tiene patrimonio y está para un momento de necesidad. Tiene dos casas en Málaga, su casa de aquí y tiene muchas joyas, muchas antigüedades”.

También dice que a María Teresa Campos no le ha compensado hacer el reality de ‘Las Campos’. “Ha perjudicado a mi madre y a mi hermana. La única beneficiada he sido yo. Ellas tenían mucho más que perder que yo. Terelu también ha sufrido porque las críticas son muy duras”.

“En ‘Sálvame’ he visto una humillación hacia mi madre”

Borrego señala que su madre ‘Sálvame’ “se ha arrepentido” de hacer el reality de ‘Las Campos’. “No la ha beneficiado porque ha habido demasiadas críticas diciendo poco menos que: ‘Fíjate, para lo que ha quedado Teresa’. Esa frase es muy dura para ella […] Dejémosla vivir el tiempo que le quede. Si algo se ha ganado mi madre durante tantos años es el respeto”.

Además, señala que a su madre se le ha faltado el respeto “muchas veces, demasiadas”. “Creo que ha habido rachas en ‘Sálvame’ en las que yo he visto una humillación hacia mi madre que no veo hacia otras personas”.

Jorge Javier Vázquez pierde 15 kilos y no descarta volver con su ex

El presentador de Mediaset está muy contento tras haber perdido 15 kilos, algo que ha conseguido vigilando la alimentación y haciendo ejercicio físico. Jorge Javier Vázquez ha explicado que se ha quitado los carbohidratos y el alcohol lo ha reducido mucho. “Yo ante bebía todos los días, todos los días abríamos una botella de vino”.

Ahora asegura: “No voy a volver a engordar. Veo fotos de esa época y ¡me da vergüenza…! Me ve fatal. Y yo siempre pienso que mi ex novio me pilló en la peor época. Y digo: ¡Madre mía si me pillara ahora! Pero él se ha tenido que tragar al dos veces yo”.

El presentador señala que con su ex, Paco, “conocí el amor físico. Yo sentí el estómago encogido, entonces o es eso o ya no me vale”. Tampoco descarta una reconciliación. “Yo no lo descarto. Nuestra relación siempre ha sido una relación de ida y vuelta”.

“Lo nuestro no ha sido una ruptura en la que me haya estafado, no me ha hecho una pifia económica, no me ha estafado emocionalmente, sé que me quiere”. Después añadía que le quiere “tantísimo” que “si él tiene que ser feliz con otra persona, tendrá que aceptarlo”. (Diez Minutos).

La boda de Alejandra Rojas

La hija de los condes de Montarco, se ha dado el ‘sí, quiero’ con Beltrán Cavero, hijo de los marqueses de Portugalete y sobrino de Esperanza Aguirre. Se trataba de una boda en la que se unían dos grandes familia de la nobleza española, que tuvo lugar en un cigarral de Toledo.

La novia sorprendió con un moderno diseño de Antonio Burillo y Juan Carlos Fernández, dúo de la firma ‘The 2nd Skin Co”. Entre las invitadas más elegantes se encuentran Eugenia Silva, Brianda Fitz-James Stuart e Inés Domecq. (¡Hola!).

Kiko Rivera y su mujer entrarán en un reality

El hijo de Isabel Pantoja, Kiko Rivera e Irene Rosales son los primeros rostros conocidos en confirmarse para participar en el nuevo reality de Mediasest, ‘VIP a Vis’. La condición de este nuevo programa es entrar por parejas, aunque ya no lo sean en la actualidad, pero que tengan cuentas pendientes.

El espacio será presentado por Jorge Javier Vázquez, que se ha erigido como el presentador de los realities de Mediaset. (Semana).