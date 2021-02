El rey Juan Carlos I y su estado de salud han acaparado los titulares de este lunes después de que la periodista Pilar Eyre hubiera publicado en su cuenta de Twitter que "el rey Juan Carlos está en estado grave y la Casa Real valora la posibilidad de su traslado a España".

Horas después, Zarzuela desmentía estas informaciones. "Ante algunas supuestas informaciones sobre el estado de salud de Su Majestad el Rey Don Juan Carlos, fuentes de la Casa de S.M. el Rey señalan que no tienen ningún fundamento".

El propio monarca emérito se ha pronunciado también, confirmando que se encuentra muy bien de salud y está haciendo deporte. "Estoy perfectamente. Hago dos horas de gimnasia el día y me encuentro muy bien", ha señalado a la revista '¡Hola!' tras contactar con el padre del rey Felipe VI.

De este modo, Juan Carlos de Borbón desmiente con total rotundidad que se encuentre en estado grave, como apuntaba Eyre. La escritora además justificaba que los viajes de las infantas Elena y Cristina habían sido por este motivo. "Sus hija, Elena y Cristina, han sido los únicos miembros de su familia que se ha desplazado de momento a Abu Dabi", ha escrito en su cuenta de Twitter.

Carlos Herrera: "¡Pues será otro rey! He contactado con él y ha dicho que está como un oso"

Momentos antes, el periodista Carlos Herrera también se había puesto en contacto telefónico con el rey emérito. "Estoy viendo informaciones en las que se afirma que el rey Juan Carlos está en estado grave, que la Casa Real valora su traslado a España… ¡Pues será otro rey! Porque con el que yo he hablado esta mañana está extraordinariamente bien de salud", ha asegurado el periodista, que tiene una estrecha amistad con el rey Juan Carlos.

Después ha añadido: "He contactado con él si estaba enfermo, y ha dicho que está como un oso. La voz exultante que yo he escuchado no era la de un enfermo…".

La salud del emérito, muy cuestionada en los últimos meses

El monarca abandonó España a principios de agosto tras las sucesivas polémicas en las que se vio envuelto. Desde entonces reside en Abu Dabi, donde permanece hasta ahora.

En los últimos meses se ha especulado mucho sobre el estado de salud del rey Juan Carlos. A principios de enero salió a la luz una foto en la que se le veía caminando con la ayuda de dos escoltas, lo que hizo saltar las alarmas sobre un posible deterioro de su salud.

Un mes antes, se llegó a publicar que el emérito estuvo ingresado en un hospital de Abu Dabi a causa del coronavirus, algo que Zarzuela también negó. "La Casa de Su Majestad el Rey desmiente que Su Majestad el Rey Don Juan Carlos esté ingresado", aseguró en un breve comunicado.

Sin embargo, desde Zarzuela desmentían que en ese momento no estaba hospitalizado, no que no lo hubiera estado previamente.