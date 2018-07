El rey Juan Carlos no irá a las regatas de Palma ni a Colombia por recomendación médica

Había mucha expectación este fin de semana en Palma de Mallorca donde se esperaba que apareciera el rey Juan Carlos I que, a priori, iba a volver a participar en las regatas de la Copa del Rey Mapfre después de nueve años sin hacerlo, a pesar del escándalo suscitado tras salir a la luz las grabaciones de Corinna.

Sin embargo, al final el rey emérito no viajará a Palma ni tampoco a Colombia, país al que iba a asistir con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente, Iván Duque. Aunque días antes Moncloa ya reculó y rectificó, atribuyendo a un “error” la representación de Juan Carlos I en la toma de posesión.

¿Son los problemas musculares una excusa para evitar la foto con su hijo?

Según ha informado el Palacio de La Zarzuela, el monarca ha tomado esta decisión de no desplazarse a Palma tras sufrir una reagudización de una antigua lesión y escuchar las recomendaciones de sus médicos. “El Servicio Médico de la Casa de Su Majestad el Rey ha comunicado a Su Majestad el Rey Don Juan Carlos que no debe realizar actividades físicas intensas debido a la reagudización, por sobrecarga de apoyo, de una antigua lesión en la articulacióncubitocarpiana derecha que le ha generado problemas musculares asociados en regiones cervical y lumbar derecha, que en este momento podrían verse agravados”.

Sin embargo, uno no puede evitar pensar si se trata de un ‘castigo’ que le han impuesto al monarca, al que han podido aconsejar que no se desplace a Palma después de la polémica que han generado los audios de Corinna. Así también se evitaría la esperada foto del rey Juan Carlos con su hijo Felipe VI, que sí que acudirá a competir en las regatas y a hacer la entrega de trofeos el próximo sábado 4 de agosto. Una instantánea que no beneficiaría en absoluto a la familia real en estos delicados momentos.

Además, sería también una forma de no hacer pasar, una vez más, a la reina Sofía por el mal trago de sonreír y hacer como si nada junto a su marido don Juan Carlos de Borbón, ante la aparición de nuevas ‘amigas entrañables’ y de la tormenta que está cayendo.