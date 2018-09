La reina Letizia presume de brazos y bronceado con su mono parecido al de una actriz de Hollywood

Los reyes Felipe VI y Letizia acudieron el pasado miércoles por la noche a la inauguración de la nueva temporadadel Teatro Real en el que se representó la ópera ‘Fausto’. Un acto en el que Letizia Ortiz reapareció espectacular, estrenando un mono de color azul noche de Pedro del Hierro, diseñado por Nacho Aguayo.

El diseño es de corte asimétrico y pata ancha, con una vistosa capa. Un look que ha recordado mucho, -algunos hablan de copia- del que mono que lució Diane Kruger, de la firma Dona Karan, en la fiesta posterior a los premios Oscar 2015. Este último es de color rojo, más corto y con los pantalones más estrechos que el elegido por Letizia.

No es de extrañar esta similitud, ya que no es la primera vez que la reina se inspira en un look que ha llevado alguna actriz de Hollywood.

La reina presume de músculos y bronceado

Con este estilismo, la reina Letizia pudo presumir una vez más de brazos musculados y de bronceado. También apreciamos que el color está potenciado con algún autobronceador con acabado en brillo, -en forma de crema o toallita-, que la aporta más luminosidad y buen color.

Letizia Ortiz lució también salones de ante a juego con el mono, de Nina Ricci, cartera de mano de raso de Felipe Varela y pendientes de diamantes, oro blanco y aguamarinas de Bulgari, que la firma le regaló en el año 2005 por el nacimiento de su hija Lenor, la princesa de Asturias.

Esta vez Letizia optó por un recogido de moño bajo, y un maquillaje muy natural. Un look de 10, que le favorecía mucho y que le ha llevado a recibir muchas alabanzas. Además combina a la perfección sofisticación y sobriedad, con las últimas tendencias.