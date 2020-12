Rafael Amargo pasa la noche en el calabozo tras ser detenido por tráfico de drogas y pertenencia a una organización criminal

Rafael Amargo, de 45 años, ha pasado la noche en los calabozos de la comisaría del distrito centro de Madrid, en la calle Leganitos, donde continúa todavía, después de que fuera detenido este martes por tráfico de drogas y pertenecer a una organización criminal, de la que sería el cabecilla.

La casa del bailarín y coreógrafo ya ha sido registrada por la Policía Nacional, en la que podrían haber intervenido estupefacientes. Junto a él fueron detenidas además otras tres personas entre las que se encuentra su representante y su pareja. Todos ellos están acusados de tráfico de drogas, pastillas y metanfetaminas y pertenencia a una organización criminal.

La operación continúa abierta y está bajo secreto por orden judicial pero ha transcendido que llevaba tiempo en marcha.

La pareja de Rafael Amargo también ha sido detenida

Aún no ha trascendido el nombre de la pareja de Rafael Amargo, esta era un hombre. El bailaor ha tenido novios y novias indistintamente, es una persona que se ha declarado públicamente bisexual.

Estuvo casado durante seis años con Yolanda Jiménez, la primera bailarina de su compañía de baile, con la que tuvo dos hijos Leo (2005) y Dante (2008). Se casaron en 2003 en Ibiza y divorciaron en el año 2009 pero siguen manteniendo una muy buena relación.

Su segunda mujer le tachó de machista

En 2011 mantuvo una relación con Mía, una azafata danesa de origen coreano, con la que estuvo unos meses.

Poco después, se casó con Silvia Calvet en 2012 en Barcelona. Aunque no hubo papeles de por medio, solo celebraron una fiesta para celebrar la unión. El matrimonio no llegó al año.

Tras separarse, ella llegó a declarar que el bailaor es muy machista. "El traje de novia se lo va a poner tu madre. Eso le dije un día antes de la boda y lo tiré sobre la cama. Ya palpaba un desorden de vida tremendo, una desestructura que no va conmigo", declaró en una entrevista en 'Exclusivadigital'.

Después continuó diciendo: "No quise vivir con él. Tú en tu casa y yo en la mía, le dije. No está acostumbrado a mujeres con carácter. A mí no me domina nadie, por artista que sea. No soy una maleta y menos un florero. Una cosa es Rafael Amargo, el artista, y otra muy distinta Jesús García a puerta cerrada. Yo no estoy dispuesta a ir dos pasos detrás de ningún hombre, como él pretende. Dice que la mujer tiene que ir dos pasos detrás del hombre".

Otras parejas

Amargó mantiene una buena relación con sus dos exmujeres. El bailarín llegó a declarar en una entrevista que también estuvo casado dos veces en Japón pero en España no es válido, como ocurre con los que se casan en Las Vegas.

Tras separarse de Silvia en 2013, estuvo con Javier, al que llegó a describir como su guardaespaldas o escolta, en 2014 y un año después, comenzó a salir con un modelo que fue Míster Mundo gay, llamado Klein, aunque su nombre de verdad es Luis Jorge Vicente. Tras dejar la relación, el joven se pasó al porno gay de la mano del siguiente novio que tuvo, el también actor porno Massimo Piano.

En 2018, presentó ante las cámaras a su nueva novia de rasgos asiáticos, de la que no trascendió el nombre, cuando fue a recibir la Medalla de Andalucía. La pareja se mostró muy cariñosa. Después, su última pareja se trata de un hombre, el que ha sido detenido junto al bailarín, del que se desconoce el nombre.

Iba a estrena este jueves la obra 'Yerma'

Este jueves 3 de diciembre Rafael Amargo tenía previsto estrenar 'Yerma' en el Teatro La Latina, en Madrid, en una revisión muy personal de la obra de Federico García Lorca. Relata la tragedia de una mujer que se debate entre la presión social de ser madre y un marido estéril al que acaba matando para liberarse de la carga.

La noticia ha sorprendido tanto a todos que el bailarín y coreógrafo sigue siendo Trending Topic en las redes desde ayer.