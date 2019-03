El radical cambio de 'look' de Pilar Rubio (y no le queda nada bien)

Pilar Rubio sorprendió a todos este miércoles en 'El Hormiguero' con un radical cambio de 'look'. La colaboradora del programa de Antena 3 decidió deshacerse de su larga melena larga y aparecer con un corte 'bob', muy de moda últimamente.

El cambio de 'look' de Pilar Rubio

Como vemos, la pareja de Sergio Ramos lució una melena muy corta por encima de los hombros. La verdad es que no le sentaba nada bien, ya que no casa ni con su estructura ósea, ni con sus rasgos ni con su personalidad.

Un cambio reversible

Pero no nos pongamos dramáticos. Pilar utilizó una peluca para el programa, así que no se ha deshecho de su melena larga.

Jugando al despiste

En su Instagram Stories, la colaboradora subió una foto desde la peluquería en la que preguntaba a sus seguidores si debía o no cortarse el pelo, como manera, suponemos, de crear expectación hasta la emisión del programa.

Pero no, Pilar, no te lo cortes. Al menos no así.