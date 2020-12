Penélope Cruz, linchada por hablar así del feminismo: ¿son justas las críticas?

Penélope Cruz protagoniza Vogue por decimotercera vez consecutiva. La actriz es portada del número de enero de 2021, y a la sesión de fotos va acompañada la consabida entrevista, en la que la española ha hablado de proyectos y aprendizajes, además de su compromiso con el feminismo.

Sus declaraciones respecto a esto último han generado gran controversia, y la actriz ha sido muy criticada en redes sociales. Te lo contamos.

Penélope Cruz, asediada por las críticas por hablar del feminismo

A raíz de su nueva película de espías femeninas en la que interpreta a un "personaje que está como un pez fuera del agua en una película de superespías", la madrileña ha hablado sobre su faceta feminista y el polémico movimiento #MeToo, del que surgieron numerosos proyectos.

"Me asombra cada vez que me preguntan si soy feminista. Es imposible no serlo si eres justo y vuelves a leerte la definición del término en el diccionario. ¿Cómo no voy a ser feminista?", ha recalcado.

Estas palabras le han valido duras críticas. Recogemos algunas:

Cuanto daño ha hecho el cine subvencionado! Que os parece, llega Penélope Cruz y se declara feminista mientras vende su imagen Vogue.Claro que no es raro casada con un Barden. Esto es la leche la"Reina" Leticia amiga de Montero y esta se declara feminista desde Vogue!Es de chiste — Juan Gomez de Lizaso (@Vippass2010) December 26, 2020

Penélope Cruz dice que es imposible no ser feminista si lees el diccionario.Yo digo que es imposible ser de izquierdas y reservar toda una planta del Hospital Privado más exclusivo de Los Ángeles para dar a luz a tus hijos.Pero claro, yo no tengo la verdad absoluta como Pe. — El Sr. Derecha 🇪🇸 (@ElSrDerecha) December 26, 2020

Penélope Cruz habla de feminismo en 'Vogue': "Es imposible no ser feminista si lees el diccionario"El diccionario no se lee, bobina, se consulta. — feliciano53 (@feliciano531) December 26, 2020

Penélope Cruz habla de feminismo en 'Vogue': "Es imposible no ser feminista si lees el diccionario"Igual es lo único que ha leído.https://t.co/5Go3Grqfq4 — Louella Parsons (@Louella_Parsons) December 27, 2020

Penélope Cruz, otra papagaya del feminismo pop en Hollywood. Qué sorpresa. Eso sí, de Weinstein no hablemos, no vaya a ser que eso de 'complacer' tenga en el "diccionario" —ese que tanto lee la chuza esta— el significado esperado por la industria. Dale lecciones a tu prima. — Un café con Glaucón (@cafeconglaucon) December 26, 2020

La frase de Penélope Cruz podría haber sido: - Cuando lees el diccionario te das cuenta que su definición de "feminismo" es falsa. Nosotros sabemos que es otra. — Javier S (@javicluster) December 27, 2020

¿Son las críticas infundadas?

Lo cierto es que Penélope Cruz parece hacer alusión al feminismo real, aquel que define el diccionario como "el principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre así como el movimiento que lucha por la realización efectiva en todos los órdenes del feminismo”, según la RAE.

La actriz, pues, no va más allá y se queda en el concepto universal de igualdad entre hombres y mujeres. Por lo tanto, podríamos pensar que las críticas son infundadas pero, no obstante, comprensibles, ya que casi todo lo que tiene que ver con el feminismo está hoy en día contaminado por movimientos radicales que no proclaman la igualdad real.

Sus donaciones

Al margen del feminismo Penélope también se ha referido en la entrevista a la donación que hizo ella y su marido, Javier Bardem, de material sanitario y mascarillas a distintos hospitales en España. "Sentíamos mucha necesidad de intentar contribuir. (...) Queríamos poner nuestro granito de arena" explica.

¿Qué te parecen sus declaraciones?