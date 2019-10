Paula Echevarría acaba en la comisaría de Policía para poner una denuncia

Paula Echevarría no está pasando por su mejor momento. A sus problemas en Mediaset se suma ahora el acoso de un fan.

La actriz e influencer ha tenido que tomar una medida drástica porque tiene miedo por ella y por su familia: ha tenido que denunciar el caso ante la Policía.

Paula Echevarría denuncia el acoso de un fan

Paula ha acudido a la Policía para denunciar la situación que lleva viviendo ya un año. Este fan, según detalla 'Semana', no solo la acosa, sino que también la amenaza y la persigue.

La decisión de la ex de Bustamante de poner los hechos en manos de los agentes ha sido premeditada, pues no quería que el caso pasara a mayores, pero ha visto que no le queda otro remedio, ya que la situación se ha tornado insostenible.

La actriz actualmente se encuentra con su pareja, el exfutbolista Miguel Torres, de viaje en Italia. Seguro que este cambio de aires le viene genial a la intérprete.

Ver esta publicación en Instagram Verona 🇮🇹 Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 29 Oct, 2019 a las 7:40 PDT

