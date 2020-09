Paco de Lucía, el maestro de la guitarra que 'dejó' de ser de izquierdas por dinero

Lazos de sangre, programa presentado por Boris Izaguirre, ha repasado la biografía de Paco de Lucía, guitarrista flamenco, tío de Malú, fallecido en 2014 como consecuencia de un infarto. Ha sido uno de los grandes del siglo XX y su nombre forma parte de ese olimpo del mundo artístico al que llegan muy pocos.

Este genio, una leyenda de la guitarra, era un perfeccionista que estaba obsesionado con el ritmo. Su nombre era Francisco Sánchez Gómez, nació en Algeciras en el seno de una familia humilde y tuvo que casarse en secreto con su primera mujer porque su suegra se oponía al enlace.

Paco de lucía y su matrimonio franquista

Paco de Lucía y Casilda Varela, su primera esposa, protagonizaron en los años setenta una versión parecida a Romeo y Julieta, aunque en este caso solo había rechazo por parte de la familia de la novia. La ceremonia fue secreta porque la madre de ella se oponía y, por supuesto, ningún miembro de la familia acudió al enlace. Él era de clase baja, pobre y antifascista y ella descendía de una multimillonaria familia.

Concretamente, Casilda era hija del teniente general franquista José Enrique Varela (I marqués de Varela de San Fernando otorgado por Franco) que participó en el golpe de Estado a la II República que provocó la Guerra Civil y, posteriormente, la instauración de un régimen totalitario.

Para que no hubiera problemas se casaron por la iglesia en Ámsterdam, donde el artista tenía numerosos amigos, fruto de sus diversas actuaciones en los Países Bajos. Y aunque parecía que su historia de amor iba a permanecer en el tiempo (tuvieron tres hijos: Casilda, Lucía y Francisco), veinte años después su llama eterna se apagó y ambos pusieron fin a su matrimonio.

Mantuvieron buena relación incluso años después y compartieron la casa que tenían en común, pero él acabó rehaciendo su vida con Gabriela Canseco, con la que volvió a casarse y tuvo dos hijos: Antonia y Diego. Con 66 años, el artista acudió a un centro médico por su propio pie, donde poco después se certificó su muerte provocada por un infarto.

Un documental lleno de perlas

Su hijo, Curro Sánchez Varela, realizó Paco de Lucía: la búsqueda, un documental que repasaba la vida y las aportaciones artísticas del maestro de la guitarra flamenca en el que se recogían muchos pensamientos de este maestro.

Entre muchas de las declaraciones que se reúnen, llama la atención su sinceridad con respecto a su compromiso político: "Fui de izquierdas hasta que gané los dos primeros millones de pesetas. Cuando los guardé en el banco, que no hice ni escuelas ni se lo di a los niños de África, cuando no hice nada por los demás con ese dinero, desde ese día no volví a decir públicamente que era de izquierdas", reveló el guitarrista.