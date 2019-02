Pablo Motos le pregunta a Pilar Rubio si lleva ropa interior debajo del vestido

Los comentarios indiscretos de Pablo Motos ya son marca de la casa. Este miércoles, el presentador de 'El Hormiguero' recibió a Melendi en su plató, y también a Pilar Rubio, que tiene una sección en el espacio de access prime time de Antena 3.

"¿Llevas ropa interior?"

La pareja de Sergio Ramos acudió al programa con un vestido ajustado y abierto por los laterales, que dejaba al descubierto su anatomía.

Pablo Motos, al verla, comentó: "No quiero ser indiscreto, pero... ¿y la ropa interior?". "¿En serio, Pablo? O sea, ¿llevo un vestidazo y lo primero que me preguntas es por la ropa interior?", contestó ella indignada pero divertida por la situación.

"No, no. Lo primero en lo que me he fijado ha sido en el vestidazo. Lo segundo es que hay una zona que no tiene ninguna lógica", contestó él.

"No puedes llevar bragas"

"Es un vestido que está hecho con pequeños cortes y no puedes llevar unas bragas. No puedes llevar bragas ni tanga porque se vería… Voy a decir la verdad: lo que llevo es el tanga C", dijo Pilar, explicando que es un tipo de ropa interior cuya tira se ajusta a la altura de las axilas, evitando así que se vea por los laterales.

Este tipo de lencería es muy utilizada en las alfombras rojas y desfiles.