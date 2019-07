Pablo Motos se encuentra de vacaciones. Igual que hizo Ana Rosa Quintana a comienzos de mes, el presentador de 'El Hormiguero' echó el cierre a su programa durante esta época estival.

El conductor de Antena 3 se encuentra feliz en la playa, donde está practicando surf, buceo y, suponemos, senderismo, pues es un gran fan del deporte. Aunque no sabemos dónde se encuentra, todo apunta a que se trata de un destino costero y tranquilo.

No hay duda de que Pablo Motos se lo está pasando en grande. Sin embargo, le ha ocurrido una incidencia que le está enturbiando las vacaciones.

El incidente que ha enturbiado las vacaciones a Pablo Motos

El presentador ha subido un vídeo a su perfil personal de Instagram en el que ha explicado que le "duele la espalda" un montón. ¿La razón? Se ha abrasado con el sol.

Motos asegura en la publicación que, a pesar de haberse puesto protección 50 para evitar quemarse, su piel no ha aguantado. "Parezco el tercero de los Morancos", dice con mezcla de resignación y humor.

Una foto ¿obscena?

Este incidente se suma a los comentarios negativos que recibió por una instantánea que colgó la pasada semana. En ella, el presentador aparece con unos espectaculares abdominales y haciendo el gesto de la victoria.

No obstante, no se percató de que había un remo que le cruzaba las partes bajas, algo que no pasó desapercibido por sus seguidores.

"Podías haber cambiado el remo de lado" o "parece que te sale del..." son algunos de los comentarios que hemos leído en redes sociales.

La foto en cuestión es esta:

Unas vacaciones geniales

A pesar del feedback negativo, que es muy poco, y de su piel, Pablo Motos está disfrutando como un enano de sus vacaciones. Aquí le vemos buceando:

Y tú, lector, ¿te vas de vacaciones?