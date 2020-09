Iglesias lo confirma (con poco éxito): los hombres también 'podemos' llevar moño

El pasado miércoles el líder de Podemos, Pablo Iglesias, visitaba el plató del programa 'Al rojo vivo' para ser entrevistado por la periodista María Llapart, dando definitivamente por terminadas sus vacaciones veraniegas. De inmediato, el político levantaba la polémica en las redes sociales, convirtiéndose en blanco de críticas y comentarios, pero esta vez no tanto por sus declaraciones sino por su renovada imagen.

Pablo Iglesias cambia la coleta por un moño

Iglesias optó por acudir al plató de La Sexta con un nuevo peinado muy diferente a su habitual y famosa coleta. Su nuevo look consistía en un moño bajo con mucho volumen y con un aspecto bastante desaliñado. Una imagen que, lejos de acercarse a los recogidos que son tendencia estética entre los hombres más modernos, se acercaba más a un peinado rápido y cómodo de maruja de barrio. Eso sí, luciendo una melena pulcra, limpia y cuidada que la higiene no tiene que estar reñida con la imagen.

Otro de los cambios más comentados en esta particular vuelta al cole política fue los pendientes utilizados en ambas orejas. En el lado izquierdo, un diseño de aspecto tribal realizado en coco con forma de pequeño aro, y en el derecho un pendiente, también de color oscuro, pero esta vez con forma de botón.

Una imagen que no es tan nueva

A pesar de que las redes sociales y los medios han explotado el cambio de imagen esta semana, la verdad es que este particular peinado no es algo nuevo en la vida de Pablo Iglesias. El pasado 5 de agosto subía dos fotos en su perfil de Instagram en las que se le podía ver con su nuevo moño y en las que explicaba a sus seguidores las razones del cambio: "Entre la ola de calor y que mis hijos me tiran del pelo... tocaba nuevo look". Acompañaba el texto con una carita sonriente y, sorprendentemente, con el hastag #coleta.

Parece que a los seguidores de Iglesias el cambio les ha gustado su nueva imagen, teniendo en cuenta la repercusión del post. La imagen ha cosechado, nada más y nada menos, que 38.000 likes y más de 8.500 comentarios, datos muy por encima de la que suele ser la media de las publicaciones del político.

El pendiente de coco tampoco era algo nuevo a la estética de Iglesias, aunque hay que remontarse a sus imágenes del 2014, recién llegado al terreno de la política, para verle lucir este tipo de accesorios tan típicos de los looks hippies.

El moño, una cosa (también) de hombres

Aunque el peinado de Pablo Iglesias no resulte de lo más favorecedor, lo que sí es cierto es que los moños se han puesto de moda en las peluquerías masculinas. En Vozpópuli te lo vamos a demostrar enseñándote los recogidos que son tendencia en hombre para que luego elijas si dejarte el pelo largo y emular al líder morado o (mejor) a alguna de nuestras recomendaciones.

Los moños han entrado con fuerza en el ranking de los peinados favoritos para el hombre. Se pueden llevar con el pelo engominado y tirante hacia atrás o relajados en plan salvaje. Lo que es cierto es que cada vez más hombres toman la decisión de no pasar por peluquería para dejar crecer su melena y poder empezar a lucir este tipo de peinados.

Aunque los pioneros han tenido que luchar con el prejuicio de que los moños eran cosa de mujeres, ahora mismo ya están totalmente aceptados de manera social gracias, sobre todo, a que los hipsters lo han tomado como seña de identidad y a la labor de popularización de algunos celebrities que no han dudado en empezar a utilizarlos.

Puede encajar en cualquier estilo

Los moños para el hombre no es algo nuevo y es que los famosos samuráis ya lo utilizaban para entrar en combate. Este apunte te puede servir para defenderlo como un peinado muy masculino y, ante la duda, puedes acompañarlo perfectamente con una barba de tres días. Además puede encajar en cualquier estilo porque es de lo más versátil. Peinado perfectamente irá ideal junto con un traje para acudir a la oficina, si lo llevas más relajado acompáñalo de vaqueros y camisetas y, para los más extremos, puedes llevarlo con una cazadora de cuero emulando a una estrella de rock.

Los moños que más se llevan

Como ya te hemos ido adelantando, no existe una única modalidad de moño sino que podemos elegir entre diferentes estilos. Si quieres saber cuáles son los que están más de moda dentro del mundo masculino, sólo tienes que seguir leyendo.

El moño alto es el favorito. Se lleva a la altura de la coronilla y se suele lucir con un estilo más casual así que no se llega a apretar mucho para que dé el aspecto de ir despeinado. Si necesitas un extra de volumen porque tienes un pelo fino, el truco está en utilizar espuma sobre el pelo húmedo y luego realizar el moño.

Tenemos la opción de un moño semi, que como su nombre indica sólo recoge la mitad superior del cabello dejando el resto suelto. Nos permite recoger el incomodo pelo que tapa la cara pero a la vez llevar el pelo suelto.

El moño de estilo 'sleek' es el más elegante y sofisticado. Es más pequeño, compacto y brillante porque en el peinado tienes que utilizar gomina. Puedes llevarlo en la parte superior, pero donde mejor queda es en la nuca para mantener un estilo más clásico

¿Cómo hacerte un moño de moda?

Si te has convencido de unirte a la legión de los hombres con moño, te vamos a dar las indicaciones para que te hagas uno de estilo samurai de forma sencilla, en menos de un minuto, y sin salir de casa. El moño, además de ser tendencia, resulta de lo más práctico porque no requiere de mucho peine o secador, basta con una goma de pelo y los siguientes pasos:

Lo primero es empezar lavando el pelo para que éste se encuentre limpio, brillante y fuerte antes de empezar a peinarlo. Después aplica una cera de peinado por todo el pelo y elige si quieres hacerte el moño con todo el pelo o sólo con el de la parte superior dejando el resto suelto por la nuca. Agarra el cabello seleccionado con una goma de pelo. No te preocupes si quedan mechones sueltos o bollos, este look queda igual de bien si se luce de manera más casual. Gira el cabello alrededor de tu coleta y, haciendo una figura ocho, enlaza el pelo de nuevo. Repite la acción tantas vueltas como sean necesarias hasta que la goma quede bien ajustada y todo el pelo recogido. Si quieres un moño perfecto, recoge las puntas con horquillas. También puedes dejarlas al aire, un poco sueltas, y conseguirás un estilo más juvenil y desenfadado. Por último, aplica un poco de laca para que cada pelo se mantenga en su sitio durante más tiempo.

Como con todo, en la práctica está el truco. Seguramente la primera vez necesites repetir el peinado hasta conseguir que luzca como te gustaría pero, con el paso del tiempo, lo harás de manera espontánea sin tener que prestarle apenas atención.

¿Te atreves con el peinado de moda? ¿Qué opinión te merece la nueva imagen de Pablo Iglesias?