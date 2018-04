Íñigo Errejón, objeto de memes tras conocerse que Pablo Iglesias e Irene Montero esperan mellizos

El anuncio de embarazo a través de Facebook de la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, fruto de su relación con el líder de Podemos, Pablo Iglesias, nos pilló a todos por sorpresa y más aún, tras saber que no esperan un hijo, sino dos, concretamente mellizos.

Tras conocerse la noticia, las bromas acerca de cómo serán los bebés se han multiplicado y el que ha acabado convirtiéndose en protagonista de estos memes ha acabado siendo Íñigo Errejón.

— ¡Ahora que vienen dos hermanitos dejaréis de quererme, buaaaa!— Íñigo, no puedo con esto pic.twitter.com/lVhRbNQfBm

-Te has enterado?-De qué?-Irene Montero y Pablo Iglesias van a tener mellizos-...-No te alegras?-Si, mazo. No se me nota?-...-Y tú, estás contenta?-Sí, sí, mucho... mucho pic.twitter.com/uwo1JsfmsH