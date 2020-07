Natalia Belda, la maquilladora de las 'celebrities', nos lo cuenta todo

Natalia Belda es una de las más reconocidas profesionales del maquillaje y la peluquería en nuestro país. La joven madrileña, de 40 años, acaba de publicar su primer libro con la editorial Aguilar, llamado MaquillaT.

Natalia quería ser pintora de pequeña, y parece que al final la vida le llevó por unos senderos muy parecidos. "Confío mucho en mi intuición", nos cuenta ilusionada.

Desde 2001 no ha parado. Comenzó trabajando como freelance y desde entonces su carrera ha sido meteórica. Es la maquilladora de cabecera de numerosas celebrities de España, como Blanca Suárez, y se han puesto en sus manos actrices de la talla de Anna Castillo, María León, Adriana Ugarte o Penélope Cruz.

Las revistas contratan a Natalia continuamente para sus sesiones de fotos. Actualmente colabora con Harper's Bazaar, Esquire, Vogue, Woman, Marie Claire y Elle, entre otras. Hablamos con ella para conocerla más a fondo y saber qué se esconde tras el mundo glamouroso de los estilistas.

Natalia Belda publica nuevo libro: "Ha costado dos años"

Su libro es una joya editorial para tener, guardar y consultar tantas veces como queramos. MaquillaT destila estilo y clase desde la portada. Las fotografías y la edición han sido cuidadas con mimo y personalidad.

PREGUNTA. ¿Por qué publicar un libro ahora?

RESPUESTA. El libro lleva cociéndose mucho tiempo, pero por suerte estoy muy ocupada, tengo mucho trabajo, y por eso he tardado tanto en acabarlo. Ha costado mucho hacerlo. Las fotos tenían que cuadrar con fotógrafos, modelos... quería que todo quedase perfecto, no hacer cualquier cosa rápido. Así que sí, ha sido largo en el tiempo.

P. ¿Cuánto tiempo te ha llevado preparar el libro?

P. Pues unos dos años. Mucho tiempo, la verdad. Pero no quería darlo por finalizado sin estar contenta al cien por cien con el resultado. Y al final salió hace poco, en plena pandemia.

P. ¿Y cómo está siendo la acogida?

R. Creo que es un libro que le gusta o puede gustar a todas las mujeres. Y aunque lleva poco publicado, estoy contentísima con la acogida. Estoy recibiendo muchos mensajes positivos. Está gustando mucho. Ese era mi objetivo: quería hacerlo bien. Las cosas hay que hacerlas bien.

Los mayores errores de maquillaje que cometemos las mujeres

MaquillaT es un libro para todas las mujeres a las que les guste maquillarse o simplemente lo hagan, ya que es apto para todas, tengamos el nivel que tengamos. La autora aporta su visión profesional con explicaciones cercanas y sencillas que todas podemos entender y aplicar. Este manual, enriquecido con fotografías e ilustraciones a todo color dignas de las cabeceras de moda más lujosas, ilustra además varios errores básicos que cometemos.

P. En en el libro hay muchos consejos para mujeres de a pie. Como maquilladora, ¿qué es lo que crees que más nos hace falta cuidar a las mujeres? Las cejas, la base...

R. Está enfocado como una guía básica, para gente que quiere iniciarse en el maquillaje o perfeccionarlo. La finalidad del libro es ayudar a todo tipo de personas. No hace falta ser un experto para entenderlo o para seguir las claves.

P. Como profesional, ¿crees que las mujeres españolas nos maquillamos bien?

R. Hay un poco de todo, pero en los últimos años veo que las mujeres nos maquillamos mucho mejor. En internet, de hecho, hay un montón de consejos, y también en las revistas de moda. Todavía seguimos viendo errores básicos, sobre todo como fruto de no aplicar productos en el orden correcto. Pero si te digo la verdad no me fijo mucho por la calle en el maquillaje de las mujeres que me cruzo. ¡Necesito desconectar! (ríe). Es como un psicólogo, no va a estar todo el rato analizando a las personas (ríe).

P. En cuanto al maquillaje, ¿existen tendencias tan marcadas como en la moda o cada mujer es más fiel a sí misma y a lo que le funciona?

R. Pues yo creo que ahora hay un poco de todo, la gente joven puede permitirse llevar lo que quiera. Ahora se ponen purpurina para los días de diario y se ve bien, por ejemplo. Actualmente hay más permiso de que se haga lo que quiera, pero también es un poco cuestión de edad. Las menos jóvenes apostamos más por lo que vaya acorde con nuestro estilo y personalidad y solemos arriesgar menos.

P. ¿Qué veremos en tendencias de maquillaje la próxima temporada otoño invierno?

R. Como estamos en la situación que estamos, primarán los ojos.

P. Y en productos de maquillaje, ¿es cierto que lo barato siempre sale caro?

R. No, lo barato no siempre sale caro; no necesariamente te tienes que gastar mucho dinero. En bases de maquillaje sí que recomiendo siempre invertir más, porque se nota mucho la calidad de un producto a otro. En esmaltes, por ejemplo, no merece la pena pagar tanto, pues hay algunos carísimos y que te amarillean la uña como los más baratos. En esmaltes es mejor optar por marcas de salón de belleza.

La maquilladora 'top' (y amiga) de Blanca Suárez

Natalia se encarga del 95% de los looks beautys de Blanca Suárez. Ambas no sólo trabajan juntas, sino que son amigas. La actriz, de 31 años, le hizo una promoción fantástica de su libro a través de Instagram. Las miradas entre ambas y las palabras que se decían reflejaban que tras las jornadas de maquillaje y estilismo se ha forjado una preciosa relación que dura hasta el día de hoy.

De hecho, la foto de portada de MaquillaT es Blanca Suárez: "No quería que se la reconociese mucho para que el libro no perdiera sentido, pero quería ponerla en portada", cuenta Natalia.

P. Eres gran amiga de Blanca Suárez además de su maquilladora. ¿Cómo es en las distancias cortas? Con ella no te aburrirás, ya que siempre arriesga mucho en estilismo...

R. Pues qué te voy a decir, si es mi amiga (ríe). Blanca es divina. Y sí, juega mucho con el maquillaje, arriesga muchísimo. A ella le gusta jugar y probar cosas diferentes. Pero claro, es que con es cara que tiene no es difícil (ríe), tiene todo a su favor para experimentar y salir ganadora.

P. También has trabajado con artistas de la talla de Penélope Cruz, ¿cómo fue? ¿Cómo es ella?

R. Sí, un par de veces. Ella tiene su maquillador de cabecera, pero alguna vez me han llamado a mí. Penélope también es divina y muy maja. Y muy especial. Tiene un carisma casi único te diría.

P. Al margen de Blanca y de Penélope, maquillas a muchísimas famosas. ¿Cada una te pide el look que quiere o se deja aconsejar por ti?

R. Si es para sesión de fotos con actrices, elegimos aquello con lo que ellas se sientan cómodas. Ellas pueden darte pautas, así como las revistas, pero al final es un compendio de todo. Y si es para ellas, que tienen que acudir a un evento, les pregunto que qué van a llevar para elegir un maquillaje y estilismo que les vaya bien. Les doy opciones, hacemos pruebas y, claro, se dejan asesorar, pero al final son ellas quienes tienen la última palabra.

P. Y a todo esto, ¿qué opinas de las uñas de Rosalía que ahora están tan de moda?

R. A mí no me gustan nada. Las veo y me crea rechazo, no lo veo estético ni cómodo. Pero que cada uno se haga lo que quiera, faltaría más. Aunque he de decirte que es cierto que las chicas que las llevan dicen que están cómodas, incluso conozco a maquilladoras que las llevan. Yo no sé cómo lo hacen (ríe).

Una persona con suerte

No es de extrañar que Natalia haya llegado tan alto. Es la típica persona que tiene ángel, que te habla con los ojos y que brilla al comentar cosas de su trabajo y de su vida.

Ella se define como una mujer "exigente, tranquila y tímida", ya que le "cuesta mucho hablar en público". Pero dale cinco minutos y parecerá que os conocéis de toda la vida.

En su tiempo libre se dedica a dibujar, leer (de todo un poco, poesía, psicología, novelas, psicoanálisis, biografrías), y también, cuando puede, se escapa a la montaña y al sur: "Me encanta el agua y el mar".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Natalia (@natalia_natalita) el 20 Abr, 2020 a las 2:51 PDT

Vive en Madrid con su chico, a quien define como "el mejor novio del mundo", y sus dos gatitos, a quienes adora. Como todos nosotros, ha estado encerrada muchos meses a causa del confinamiento a causa del coronavirus, una situación que le sirvió para "parar y desconectar" pero que también define como "terrible": "Mucha gente ha fallecido y otra mucha se está arruinando...".

Natalia, no obstante, es consciente de que la suerte la sonríe y aunque ha estado parada tres meses ahora ya ha vuelto a trabajar: "Por suerte voy trabajando bastante, en comparación con lo están haciendo mis compañeros... pero es bastante inquietante. Confío en que todo se arranque y que no haya de nuevo otros rebrotes y confinamientos, y si lo hay que no sea tan grave".