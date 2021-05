Naomi Campbell ha sido madre por primera vez a sus 50 años de edad. La supermodelo de los 90 ha compartido la buena nueva con todos sus seguidores de Instagram.

La londinense, nacida en 1970, ha querido anunciar que su niña ya ha llegado al mundo con una emotiva instantánea de unas manos que sostienen los piececitos de un bebé. "Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, me siento tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo en mi vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor", ha escrito junto a la foto Naomi Campbell, a quien vimos hace apenas tres meses en un desfile de Alta Costura de Michael Kors, donde lució su habitual figura.

Lo más llamativo de la llegada de la niña es que nadie sabía que estaba embarazada. Nadie fuera de su círculo personal, se entiende.

Naomi en Michael Kors, en marzo de 2021

Sus compañeras del mundo de la moda no han tardado en darle la enhorabuena por su recién estrenada maternidad, como Karen Elson, Petra Nemcova o Mariacarla Boscono. También han hecho lo propio diseñadores reputados como Marc Jacobs o Riccardo Tisci.

Naomi Campbell ya anunció que quería ser madre

Sin pareja formal desde hace años, Naomi Campbell anunció en People que quería ser madre pero que había tenido problemas para quedarse embarazada. "Quiero tener hijos. Pienso en tener hijos todo el tiempo. Pero ahora, tal y como es la ciencia, creo que puedo hacerlo cuando quiera”, dijo.

Ahora ha convertido su sueño en realidad y se desconoce el método utilizado: si la niña ha llegado por gestación subrogada o ha sido adoptada.

Naomi Campbell Gtres

¡Enhorabuena a la mamá!