Nagore Robles y Sandra Barneda se convierten en 'mamás' de cuatrillizos

Nagore Robles, de 37 años, le ha dado una gran sorpresa a su pareja, Sandra Barneda, de 44 años, que se encuentra en República Dominicana grabando la segunda edición del programa 'La isla de las tentaciones'.

La colaboradora de Mediaset le ha comunicado a través de Instagram que la familia ha aumentado tras convertirse en mamás de cuatrillizos con un mensaje tipo telegrama. "Querida Sandra Barneda. Stop. Hemos sido mamás. Stop. Tranquila está todo controlado. Stop", ha escrito.

Después el mensaje destinado a Barneda continúa así: "Aunque por favor no tardes. Stop. El nombre lo eliges tú. Stop. No me mates. Stop. Me derrito. Stop Jajjajaj jajajajja. Stop. Es broma o no. Stop".

Junto a estas palabras, Nagore ha publicado dos fotos de ella con cuatro perritos recién nacidos, unos cachorritos que serán los miembros más especiales de la familia.

Sandra a Nagore: "Eh, pero es broma, ¿no?"

Después la conversación ha continuado vía Whatsapp, como se puede ver en la captura que ha compartido la vasca. Esta le advertía a Sandra que mirara su perfil de Instagram.

Después se puede ver la reacción de su novia ante la sorprendente noticia. "¡Qué bonitos son! Eh, pero es broma, ¿no?", contestaba incrédula de lo que le había dicho su pareja. "Me estoy muriendo de la risa", le respondía Nagore.

La exconcursante de 'Gran Hermano' es una gran amante de los animales y le encantan los perros. Ella misma se define como "encantadora de perros". Nagore tiene uno ya, Nash, aunque suele compartir fotos con otros perros cuando tiene ocasión.

Habrá que esperar a ver si Nagore ha adoptado a estos cuatro perritos y se quedarán en casa o solo es una foto que se ha hecho para darle un susto a su novia Sandra Barneda.