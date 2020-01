Mónica Naranjo, al descubierto: su edad, la relación tormentosa con su ex, su hijo, sus prácticas sexuales y más

Mónica Naranjo es la presentadora de 'La isla de las tentaciones', el nuevo reality que se estrena este jueves en Telecinco. [Aquí te contamos de qué va, los concursantes y más].

Que Mediaset haya elegido a Mónica como conductora del mismo no ha sido ninguna casualidad, pues la cantante se ha reconvertido en un personaje televisivo de mucho tirón. Desde 2017, con 'Operación Triunfo' (TVE), la catalana se ha ganado un puesto fijo como colaboradora en programas de diferente índole, aunque en 2012 fue cuando fue jurado musical por primera vez ('El número uno', de Antena 3).

Con motivo del estreno del nuevo programa que conduce Mónica, 'La isla de las tentaciones', vamos a conocerla un poco más. ¿Qué edad tiene? ¿Tiene pareja? ¿Quiénes son sus ex? ¿Tiene hijos? Contestamos a estas preguntas y muchas más a continuación.

Mónica Naranjo, catalana, 45 años

Mónica Naranjo Carrasco nació en Figueras, Cataluña, el 23 de mayo de 1974, por lo que tiene 45 años.

Padres andaluces y de origen humilde

Mónica es hija de padres andaluces, llamados Francisco y Patricia. Su padre es de Málaga y su madre de Sevilla. En los 60 emigraron a Cataluña. Siempre fueron una familia humilde.

Dos hermanos

El matrimonio tuvo tres hijos. Mónica es la mayor, seguida de Enrique y Raquel.

La dura pérdida de su hermano

Enrique, el hermano de Mónica, falleció a los 29 años víctima de una depresión. "Hace cuatro años decidió que no quería vivir más. Él era mi mejor amigo (...) Enrique solía ir a la Almadraba, una cala en la Costa Brava, para reflexionar. Ese fue el lugar que escogimos para esparcir sus cenizas; era noviembre y había tramontana. Cuando las arrojamos al mar, un grupo de mariposas blancas revoloteó a su alrededor. Esa fue la señal de que mi hermano se liberó. Esté en el país que esté, cuando atravieso por momentos difíciles Enrique aparece en forma de mariposa, y siempre son de color blanco", dijo ella en una entrevista en 'La Vanguardia', en 2011.

Cantante desde los 90

Mónica siempre supo que quería ser cantante. A los 14 años comenzó a recibir clases en una escuela de canto. Su carrera musical empezó cuando tenía apenas 20 años, en México, 1994, donde lanzó su primer disco, llamado Mónica Naranjo, con Sony Music, una productora de la que hace poco habló bastante mal.

Desde entonces, su trayectoria ha sido imparable aunque con parones. En 1997 lanzó su segundo disco, Palabra de mujer; en 2000, Minage; en 2001, Chicas Malas; y el cuarto en 2005, Colección privada, que fue una recapitulación de sus éxitos.

Tras siete años sin sacar nada nuevo, debido a lo que le afectó la muerte de su hermano, en 2008 grabó su sexto álbum, Tarántula.

De nuevo habría que volver a esperar otros siete años, hasta 2016, cuando Mónica sacó el álbum Lubna. Este año, en 2020, Mónica regresará a los escenarios con una nueva gira y nuevos temas.

Además de su faceta como cantante, la artista también ha producido y compuesto temas. Ahora, como hemos visto, también trabaja en televisión como colaboradora y presentadora.

Su pelo bicolor fue su sello

Su principal marca de identidad y distinción, además de su voz, fue su pelo bicolor: mitad rubio, mitad moreno. En el 2000 decidió teñírselo todo de castaño oscuro.

Supuesto romance con Francesc Picas (Locomía)

Desde el comienzo de su carrera profesional, su vida personal comenzó a interesar. De hecho, algunos mentideros le atribuyen que vivió un romance con uno de los chicos de Locomía, Francesc Picas, al que escribió algunos temas para su álbum en solitario.

Se casó con su productor, Cristóbal Sánsano

Tras el supuesto romance con Picas, años después, en 1998, pasó por el altar con Cristobal Sánsano, quien era su productor desde que comenzó en la música. Antes de la boda, ambos llevaban viviendo ya seis años. Esta relación acabó en 2002, cuando se divorciaron.

Su tormentoso divorcio (y relación) con Óscar Tarruella

Un año después de su separación con Cristóbal, en 2003, Mónica comenzó una relación sentimental con Óscar Tarruella, un mosso d'Esquadra al que conoció por casualidad: habían robado en casa de la cantante y él estaba trabajando en la investigación. Él dejó su trabajo y comenzó a ser su mánager, una labor que desempeñó hasta la separación.

La relación entre ambos duró 15 años, hasta 2018. Desde entonces, las acusaciones públicas entre ambos han sido habituales. La cantante estuvo meses diciendo que lo pasó muy mal con su divorcio y que muy tormentoso.

Óscar confesó que la relación entre ambos siempre fue muy tóxica: "Sentí miedo a su lado. Mónica no ha parado de atacarme y, hasta ahora, no he dicho nada. He pensado en demandarla, pero no lo voy a hacer de momento. Tomaré medidas legales si continua en esta tesitura. (...) Dijo que habría preferido mi muerte a que la hubiera dejado. Es cruel. Pero a pesar de estar tan cabreado, no le deseo nada malo. Mi madre me decía: 'Con lo que la he querido, ¿cómo puede desear la muerte de mi hijo?'. Me duele la deslealtad", dijo.

Mónica tiene un hijo

Mónica no ha tenido hijos biológicos, pero sí que adoptó al de su ex, Óscar. El chico, llamado Aitor, siempre ha formado parte de la familia de la cantante, y ella siempre se ha referido a él como su hijo. No sabemos cómo es su relación ahora mismo.

Tuvo un aborto

Tras el divorcio, ambos disolvieron la productora que tenían juntos, llamada Alaia Productions. El nombre de la empresa no fue casual, ya que Alaia es el nombre que habrían puesto a su hija en común. Mónica, según contó Óscar, se quedó embarazada pero perdió al bebé de forma natural en las primeras semanas. Ambos ya tenían pensado el nombre.

Óscar es feliz con su nueva vida

El tiempo calma las cosas y parece que ambos ya han superado la ruptura. Meses más tarde, en diciembre, Óscar creó una nueva productora, llamada Tanzo (palabra que significa 'forja' en japonés). En una ocasión afirmó que se encuentra muy feliz, que tiene un hijo maravilloso, una moto y un pequeño piso en propiedad, dando a entender que a sus casi 50 años la vida le sonreía de nuevo.

Mónica, dispuesta a enamorarse de nuevo

La cantante reveló a Gritos que está dispuesta a volver a tener pareja, algo que hasta día de hoy no ha sucedido. "Al final, cuando te enamoras, todo se activa. En la vida siempre hay que estar abierto a enamorarse porque es lo más bonito que te puede pasar", nos contó.

Sus relaciones sexuales

Mónica es muy tradicional en el sexo, aunque ha probado casi de todo, contado por ella misma. Tuvo su primera relación sexual con 18 años. Desde su divorcio, en 2018, no ha tenido relaciones íntimas con nadie. "No he tenido relaciones sexuales desde el divorcio porque estoy esperando a la persona adecuada", aseguró en el programa 'Viva la vida'.

Esta abstinencia sexual suponemos que se aplica solo a mantener relaciones con otro individuo, ya que confesó que en su casa tiene "toda una caja llena de consoladores".

Encuentros íntimos con mujeres

La artista dijo que había mantenido relaciones íntimas con mujeres, lo que considera "normal", ya que es esencial "experimentar y probar diferentes opciones". Todo esto ayuda, según ella, a conocernos de verdad.

Su polémico 'trío' con Corbacho

La cantante, además, contó que el humorista José Corbacho y su mujer le ofrecieron hacer un trío, pero que ella rehusó la oferta porque no lo ha probado nunca y no consideró que era el momento. posteriormente, el propio Corbacho desmintió la información.

Y esto es todo, lector. ¿Qué tal te cae Mónica Naranjo? ¿Te gusta cómo lo hace en televisión?