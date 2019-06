Mónica Hoyos continúa con su papel de enemiga de Isabel Pantoja en la gala número diez de 'Supervivientes'. Esta vez, la azafata televisiva ha cogido aguja e hilo para hacerle un traje a la cantante. Su aliado Albert, no ha dudado en acompañarla poniendo la puntilla.

Mientras estaban sentados en una esterilla y apartados del grupo, han comenzado una conversación que pronto se ha tornado en un aluvión de críticas e insultos. Mónica ha dicho que Isabel Pantoja es la "falsa de España" y no ha dudado en revelar supuestos pactos y tejemanejes de cara a las nominaciones. Albert ha dado toda la razón a Hoyos que, indignada, ha afirmado: "Todo el mundo piensa que es Cenicienta y es la madrastra".

Al terminar su bajuno discurso, Mónica Hoyos no ha dudado en calificar a Isabel Pantoja de "hija de puta". Sin embargo, estas palabras no se han mostrado en el vídeo emitido hoy en la gala, algo que ha desconcertado a algunos usuarios de Twitter, que no han dudado en mostrar abiertamente su indignación.

Mónica haciéndose la víctima luego de haber llamado hija de puta a Isabel a la que de paso dice que le tiene aprecio. Es tan falsa que da asco. Tanto aprecio le tenía a Isabel que cuando Colate hablaba mal de Isabel la pollos no decía ni pío sólo llevaba y traía mierda. #SVGala10 — Mayiya (@mayiya_86) 27 de junio de 2019

¿Por qué se cortó cuando Mónica llamó con "educación" hija de puta a Isabel?Me gustaría conocer su argumento visto que habla siempre de educación 🤔🤨#SVGala10 — MAC Estrella fugaz🌟🧚🏼‍♀️🌟💕 (@HoshiAngels) 27 de junio de 2019

Por Dios..., ¿y el momento en que Mónica le llama "hija de puta" a la Pantoja?...No podéis privarnos de ese momentazo en la palapa 🙏#SVGala10 — Ángel Torres (@GabrielConesa) 27 de junio de 2019

Un miembro de la red social capturó el instante cuando las imágenes se mostraron en uno de sus resúmenes. Mónica Hoyos dice: "Te hace sentir mal hasta por ganar una prueba, hija de puta".

Aquí tenéis el vídeo en el cual Monica Hoyos llama Hija de puta a Isabel Pantoja, que se os ha traspapelado @SupervivientesCortesia: @Canarion__#SVGala10pic.twitter.com/DuqXHYEWji — El Zorro 🦊 (@elzorro325) 27 de junio de 2019

Supervivientes 2019: edición de conflictos

La guerra sin cuartel entre Isabel Pantoja y Mónica Hoyos ya viene de lejos. Tras ser repescada por la audiencia, Hoyos decidió lanzarse contra la tonadillera cada vez que tuviese oportunidad. Otros concursantes, como Dakota, cuentan también con un amplio historial de broncas en los Cayos. Colate, que acaba de reincorporarse al grupo tras su lesión, vivió en su día una gran trifulca con Omar Montes.