Mónica Hoyos, desatada en la final de 'Supervivientes': se mofa de Isabel Pantoja y tira los tejos a otro concursante

En la gala final de 'Supervivientes' ha tenido lugar uno de los reencuentros más esperados. Mónica Hoyos, una de las concursantes más beligerantes de esta edición, regresaba a España tras haberse quedado a las puertas de la final.

En plató, Jorge Javier Vázquez y el resto de concursantes anteriormente expulsados aguardaban la llegada de la colaboradora televisiva, que antes de reunirse con ellos ha protagonizado un tierno encuentro con Luna, su hija en común con Carlos Lozano.

¡Así ha sido el reencuentro de Mónica Hoyos y su hija Luna! ¿Qué os ha parecido? https://t.co/0FBgMJbayp#SVFinalpic.twitter.com/2u21c3OQS1 — Supervivientes (@Supervivientes) July 18, 2019

Isabel Pantoja, hierática ante Mónica

Nada más llegar a plató, Jorge Javier ha comenzado a caldear el ambiente: "Te ha dicho tu primo Richi que cuidado con la Pantoja, ¿no?" afirmaba dirigiéndose a Mónica. La ex de Carlos Lozano se reía e intentaba ocultar su nerviosismo ante la presencia de Isabel Pantoja.

La tonadillera, estoica ante lo que se le venía encima, intentaba aguantar la situación con una sonrisa forzada. Jorge, al ver que la cantante no reaccionaba, le ha preguntado: "¿Sois amigas o conocidas?". Pantoja ha respondido: "Compañeras", sin ni si quiera pestañear. Una contestación lógica después de descubrir los graves improperios que Hoyos le dedicó en la isla.

Cuando estás hablando y te corta el que te cae mal https://t.co/0FBgMJbayp#SVFinalpic.twitter.com/HQuHCIhDOc — Supervivientes (@Supervivientes) July 18, 2019

Los concursantes de Supervivientes pasan de Mónica Hoyos

Después de la tajante contestación de Isabel Pantoja, Jorge Javier ha lanzado otra daga a Mónica Hoyos: "Ningún compañero se ha levantado para darte un abrazo". En un intento de aparentar buen rollo, Mónica ha acudido a saludar a un bloque de compañeros en el que se encontraban Loly Álvarez, Carlos Lozano y Colate, entre otros.

A continuación, ha pasado a saludar al otro lado del plató, en el que se encontraban Isabel Pantoja, Chelo García-Cortés y Dakota, una de sus mayores enemigas durante el concurso. Mientras Mónica Hoyos daba dos besos a Isabel, no ha dudado en escupir su bilis: "Me habéis puesto verde, fina, fina".

La cantante ni si quiera se ha molestado en responder, al igual que sus compañeras, que han ignorado a Hoyos completamente, a pesar de que ella seguía intentando avivar la polémica.

Romance con Colate a la vista

A la hora de sentarse, Mónica Hoyos ha aprovechado para tirar la caña a su compañero Colate. "Me roneaba muchísimo. Me arrepiento de no haber caído en sus brazos en la isla".

Tras su afirmación, la azafata televisiva se sentaba al lado del empresario mientras Carlos Lozano se quedaba con cara de póquer, contemplando lo que acababa de suceder.