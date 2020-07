La terrible historia del Míster España que mató a su padre a puñaladas: "Le tenía poseído el demonio"

Vicente Hernández Rodríguez, el joven de 25 años que fue nombrado Mister España Pacific World en 2017, mató a su padre el pasado 21 de junio en el distrito madrileño de Chamberí en el transcurso de una riña familiar.

El arrestado se abalanzó sobre su progenitor, al que atacó varias veces con un cuchillo y acabó degollándole con varios cortes, uno de ellos muy profundo, en el cuello.

El Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid decretó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza este martes para Vicente Hernández, natural de Lorqui (Murcia), trasmatar a su padre a puñaladas en el distrito madrileño de Chamberí. Fue detenido en el número 8 de la calle Gaztambide.

Una vecina vio la pelea por la ventana y llamó al 112

Una vecina fue la que dio el aviso al 112 dado que por su ventana observó la pelea entre ambos e informó de que el asesinado había caído al suelo y no se levantaba, según explicaron fuentes de Emergencias 112 Comunidad de Madrid.

A la zona se dirigieron agentes de Policía Nacional y una UVI móvil del SUMMA 112. Ya en el domicilio, según ha apuntado la jefa de guardia del 112 Josefina Guerrero en declaraciones remitidas a los medios de comunicación, los sanitarios hallaron a un hombre de 58 años consciente tendido en el suelo y que tenía diversas heridas incisas por arma blanca en el cuello.

Los servicios de emergencias lograron estabilizarlo pero acabó sufriendo una parada cardiorespiratoria dada la gravedad de las lesiones y perdió la vida. Por su parte, los agentes trasladaron a Vicente al Hospital Clínico San Carlos para evaluarlo psiquiátricamente.

La carta de su hermana: "Lo sucedido fue un accidente por amor"

El joven viajó junto a su padre hasta Madrid para asistir a un casting ya que también era actor y se estaba preparando las oposiciones al Cuerpo Nacional de Policía. Se alojaron en la vivienda de un familiar y fue allí donde el exmíster comenzó a sentirse mal. Se duchó y descansó pero después sufrió un brote psicótico, hipótesis que maneja la Policía después de ver el historial clínico del modelo y que confirmaría su hermana melliza en una carta publicada por 'El Español'.

"Con este mensaje quiero aclarar que lo sucedido fue un accidente, un accidente por amor. Ambos se querían con locura y mi padre pretendía evitar lo que jamás habría podido soportar, perder a su hijo del alma", ha escrito la hermana de Vicente.

"Me ha atacado porque lo tiene poseído el demonio"

Después de asesinato, el joven contó a los agentes que se personaron en el domicilio que "el demonio tiene poseído a mi padre", "me ha intentado atacar mi padre, no sé si lo he matado, pero me ha atacado porque lo tiene poseído el demonio".

Los investigadores no descartan que el parricidio se produjera en el transcurso de una supuesta disputa entre padre e hijo, en el que el progenitor habría podido tratar de evitar que su hijo se autolesionase, incluso que tratara de suicidarse durante un episodio en el que sus facultades mentales estaban alteradas. En la habitación y en la cocina había evidencias de un violento forcejeo entre ambos porque llegaron a romper una mesa.

Otros brotes que tuvo: "¡Soy dios!"

Un primo del asesino también ha corroborado que Vicente "tenía una enfermedad psicológica y tuvo un brote psicótico, todavía sigue sin tener conocimiento de lo sucedido", ha señalado al citado medio. Una versión que también confirman los vecinos del joven. "El chico sufría un trastorno psicológico y dicen que no se tomaba la medicación”. Otro de los lugareños señala que “en el pueblo se rumoreaba que estaba pendiente de algún casting importante y estaba depresivo”.

Ya en 2017, tuvo otro brote psicótico en un avión tras presentarse al certamen de belleza Pacific World, el cual no pudo ganar. Tanto estrés y presión le acabó saliendo cuando regresaba en un vuelo Perú-Madrid y empezó a gritar: "¡Soy Dios!". Nada más aterrizar en Barajas fue trasladado al Hospital Ramón y Cajal donde permaneció ingresado.

Unos días después, el 3 de junio, sufrió otro que le llevó a estar ingresado quince días en la Unida de Psiquiatría del Hospital Morales Meseguer de Murcia. Sufrió un trastorno bipolar en fase maníaca, con tendencia al suicidio.