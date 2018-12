Cara a cara entre Miriam y Makoke por el supuesto affaire de Carlos Lozano con la exmodelo

'GH VIP' ha celebrado este jueves su semifinal, en su gala 14. Uno de los cuatro finalistas (Suso, Asraf, Miriam Saavedra o El Koala) se ha quedado fuera de la carrera por la victoria del concurso conducido por Jorge Javier Vázquez.

El programa tenía como objetivo resolver las cuentas pendientes entre los concursantes. Por eso, Makoke ha ido a la casa a hablar, cara a cara, con Miriam sobre el encontronazo que tuvieron después de que la peruana confesara que la ex de Matamoros se había liado con Carlos Lozano cuando él estaba con Mónica Hoyos.

Makoke y Carlos siempre lo negaron. Y ahora la exmodelo ha querido subir a la casa de Guadalix ha zanjar la polémia con Miriam, que ha visto lo que dijo Carlos sobre esto.

"Las declaraciones de Carlos me parecen horrorosas. Encima fue él quien me lo dijo. Fue un error confesarlo. Y me alegra, Makoke, que tengas la humildad de venir a hablar esto", le ha dicho la peruana a la rubia.

"Yo me he hecho el polígrafo y ha salido que decía la verdad, y Carlos también lo ha negado", ha añadido Makoke. "Ah, ¿o sea que ahora la mentirosa soy yo?", ha respondido Miriam.

La exmodelo, por su parte, ha contado que antes de ayer habló con Carlos y que él "está enfadado por más cosas, pero no por este tema, pues ya lo da por zanjado".

"No esperaba esta visita. Me arrepiento mucho de haberlo dicho, me equivoqué. Y me alegra mucho que Makoke haya venido a solucionarlo", ha finalizado la aspirante a ganar 'GH VIP'.