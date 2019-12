Mila Ximénez: cuánto dinero ha ganado en 'GH VIP 7', su sueldo, su edad, sus amantes y más

Mila Ximénez es una de las finalistas de la última edición de 'GH VIP', que llega este jueves a su fin en Telecinco tras tres meses de concurso.

De cara a la gala final del programa de Telecinco, repasamos los datos que debes conocer de la tertuliana, como cuál es su sueldo, cuándo dinero ha ganado en estos 100 días, dónde vive, con quién o qué es de su familia. Atento.

El sueldo de Mila Ximénez en 'GH VIP 7'

Según se dijo, Mila Ximénez ha cobrado 30.000 euros por cada semana que ha pasado en en el reality. Este ha sido uno de los sueldos más elevados de la edición, junto con el de Antonio David Flores.

[Estos son los sueldos de los concursantes de GH VIP 7]

Cuánto dinero ha ganado Mila en el reality

Sueldo: 30.000 euros/semana.

Total ganado: 420.000 euros .

. Si gana GH VIP 7: 470.000 euros.

Como vemos, la colaboradora de 'Sálvame' ha ganado durante estos meses la brutalidad de 420.000 euros, y si se alza como ganadora el total asciende a 470.000 euros, una vez deducidos los impuestos.

Recordemos que el premio del maletín son 100.000 euros, pero a eso hay que restarle entre el 43,5% y el 50,5% en impuestos, dependiendo de en qué comunidad de España resida la ganadora, por eso sumamos únicamente 50.000 euros a la cuantía final.

La edad de Mila Ximénez

El verdadero nombre de Mila Ximénez es Milagros Ximénez de Cisneros Rebollo. Nació en Sevilla el 21 de mayo de 1952, por lo que tiene 67 años.

Tiene tres hermanos

La colaboradora tiene tres hermanos: Concepción (Concha), Manuel (Manolo) y Encarnación (Nani). Los padres, Manuel y Nicolasa, fallecieron en 2008 y 2009, respectivamente.

Una hija, Alba

Mila Ximénez es madre y abuela. Su hija Alba, que se casó con Aviv Miron en 2006, le ha dado dos nietos, Alexander, de 10 años, y Victoria, de 5 años. Alba es fruto del matrimonio de Mila con Manolo Santana, en 1983.

Sus exparejas

A principios de los 80, Mila inició una relación con el tenista Manolo Santana y cuatro años después, el 15 de abril de 1984, nació su hija, Alba. La pareja se casó un año antes, el 1983. El matrimonio entre ambos solo duró tres años, pues se separaron en 1986.

Tras divorciarse de Santana, Mila mantuvo una relación sentimental con el actor José Sacristán, pero no duró mucho.

Su amante secreto

Mila tuvo una pareja secreta en Marruecos durante muchos años. El hombre era el millonario empresario marroquí Rafael Aguilera, quien falleció el 23 de febrero de este año.

Ambos mantuvieron una relación apasionada y secreta desde finales de los 80 hasta 1998. Cuando murió, y a pesar de que Mila nunca ha había hablado de él anteriormente, dijo que fue "muy especial durante muchos años".

No tiene pareja (ni quiere tenerla)

Mila actualmente se encuentra soltera. Dijo en una entrevista reciente que "nunca" se había sentido "amada por ningún hombre".

"No tengo novio y no porque no pueda. He dejado dos relaciones hace poco. Me he hecho egoísta. Cuando las cosas me van bien en una relación intento triturar para que se alejen. He sufrido mucho. No echo nada de menos de estar en pareja, ni el sexo. Si quiero sexo siempre puedo contratar a alguien, si hay que pagar, se paga", dijo en una ocasión.

Dónde vive Mila Ximénez

Tiene una casa en el barrio de Salamanca (Madrid). Se presupone que la colaboradora vive ahí de alquiler, ya que la propiedad no está a su nombre, detalla 'Vanitatis'.

Su exitosa empresa

Mila tiene una empresa a su nombre, Alexal y Malube SL, que la colaboradora utiliza para administrar su página web personal, las ventas de su libro y los beneficios de su exitosa marca de cosmética. La empresa nunca ha tenido pérdidas.

Su sueldazo en 'Sálvame'

Se ha publicado que por programa de 'Sálvame diario', Mila ingresa 1.000 euros de sueldo. A esta cuantía hay que sumar lo que cobra por los 'Deluxe' y por sus colaboraciones semanales en 'Lecturas'.

Ya participó en 'Supervivientes'

La colaboradora participó en el reality show de Telecinco 'Supervivientes', en 2016. No ganó el concurso, pero se embolsó más que el propio vencedor: Milahabría acumulado en torno a 360.000 euros frente a los 221.000 que se llevó Jorge Díaz.

Y esto es todo. ¿Crees que Mila ha sido una buena concursante de GH VIP?