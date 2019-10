El sorprendente reencuentro entre Mila Ximénez y Hugo Castejón en la repesca de 'GH VIP 7'

El debate de 'GH VIP 7' ha dejado atrás los conflictos de la semana pasada. La noche más dura de Alba Carrillo y la pelea entre Mila Ximénez y Jorge Javier Vázquez han quedado eclipsados por la repesca.

Tres concursantes expulsados han sido elegidos por el público a través de la web y la app de 'GH VIP'. Los afortunados convivirán con el resto de habitantes de la casa hasta el próximo martes, día en el que uno de ellos se quedará como participante de pleno derecho.

Kiko Jiménez, el primero en llegar

El primero en reencontrarse con sus compañeros ha sido Kiko Jiménez. Su polémico paso por la casa y su ruptura planificada con Sofía Suescun le pasaron factura y provocaron su salida de la casa.

A la vuelta, el ex de Gloria Camila se ha encontrado en primer lugar con Alba Carrillo. La conversación no ha tenido ningún momento destacable, aunque Alba ha marcado las distancias y le ha dejado claro que no dudará en enfrentarse a él si hace algo que no le gusta.

Alba, a Kiko: "Hay cosas que hiciste que no me gustan y si la vuelves a hacer no me gustarán" #GHVIPDBT7pic.twitter.com/Mt2daOy6n7 — Gran Hermano (@ghoficial) October 27, 2019

Tras la breve charla, Alba se ha marchado y ha entrado Estela Grande. La mujer de Diego Matamoros, que estaba viendo la conversación de Kiko y Carrillo desde el confesionario, se había mostrado muy entusiasmada ante la llegada de su amigo.

¡Así ha reaccionado Estela al ver a Kiko dentro de la Casa! ¿Qué te ha parecido? #GHVIPDBT7pic.twitter.com/emcVTsJZIO — Gran Hermano (@ghoficial) October 27, 2019

Cuando le ha llegado el turno, ha entrado corriendo a la sala y ha saludado a Kiko Jiménez con un efusivo abrazo. En ese momento, para continuar con el teatrillo que tienen montado, Sofía Suescun ha mostrado su desagrado ante la cámara.

Estela ha continuado mostrándose muy entusiasmada y ha dicho que le apetece "mogollón" que Kiko vuelva. Sin embargo, Jiménez ha intentado desmarcarse del tonteo que tuvieron en entregas anteriores y ha puesto límites de forma tácita con una de sus frases: "Tu amistad conmigo tiene que seguir como siempre y ya está". Además, minutos después, ha comunicado a Jordi González que no quiere "caer en el mismo error", haciendo referencia a su malinterpretada relación con Estela.

Hugo Castejón, segundo repescado de 'GH VIP 7'

Hugo Castejón ha aparecido en Guadalix como segundo candidato a la repesca. El agitador de concursantes ha llegado dispuesto a sembrar el caos, pero su primer contacto con Mila Ximénez, con la que protagonizo duros enfrentamientos, ha sorprendido (para bien).

El otrora miembro del Partido Popular ha recibido bailando a la colaboradora de 'Sálvame', gesto que podría haber hecho saltar todo por los aires si Ximénez lo hubiese tomado como una provocación.

¡Esperadísimo reencuentro entre Mila y Hugo! ¿Qué os ha parecido? 🔄 Si te ha encantado#GHVIPDBT7pic.twitter.com/kAFd90bTUM — Gran Hermano (@ghoficial) October 27, 2019

Contra todo pronóstico, Hugo ha tendido la mano a su compañera: "Si te portas bien conmigo, me porto bien contigo". Ambos han debatido sobre los concursantes más fuertes de la casa y Mila ha descrito a su antigua némesis la situación: "Adara es más abeja reina que yo ahora".

Después de este extraño contacto inicial, Hugo se ha reencontrado con Adara, su mayor aliada durante su estancia en la casa. Se han saludado de forma afectiva y han comenzado a bromear con momentos pasados. Mila Ximénez, tirando de ironía, ha conseguido mantener la calma.

El Cejas, el tercero en discordia

El último expulsado en ser elegido para su posible vuelta a la casa ha sido El Cejas, que abandonó Guadalix el pasado jueves por decisión de los espectadores.

¡Emotivo reencuentro entre Noemí y El Cejas! ¿No os ha parecido muy emocionante? 🔄 Si te ha encantado #GHVIPDBT7pic.twitter.com/T2NwQqz1AR — Gran Hermano (@ghoficial) October 27, 2019

Noemí Salazar, su mejor amiga en el concurso, ha sido la primera en darle la bienvenida. Han tenido un encuentro alegre, pero bastante aburrido. "Parecen dos muebles, uno del Ikea y otro del Conforama", ha espetado Belén Esteban tras visionar la escena.

Los primeros conflictos de la repesca

En cuanto los tres aspirantes han entrado al salón con el resto de los concursantes, se mascaba la tragedia. Kiko Jiménez, maestro del conflicto y la artimaña, ha decidido atacar a Antonio David Flores.

El extronista ha echado en cara a Antonio David unos supuestos comentarios en los que el exguardia civil acusaba a Kiko de haberse arrimado a Estela para evitar salir expulsado. Además, le ha reprochado que se haya alegrado más por la vuelta de El Cejas que por la suya.

Kiko acaba de entrar y ya se ha enfrentado a Antonio David ¿Quién lleva razón?🔄 Kiko❤️ Antonio David #GHVIPDBT7pic.twitter.com/Iw1xZWBKlm — Gran Hermano (@ghoficial) October 27, 2019

Durante los posicionamientos, en los que los concursantes han tenido que colocarse detrás del concursante que querían que se quedase, se ha vuelto a liar. De nuevo, Antonio David ha sido protagonista y se ha enfrentado a Adara y Hugo. Les ha acusado de hacer estrategia a través de la provocación para seguir en 'GH VIP 7'.

Antonio David: "Esa es vuestra táctica en el concurso. Provocadores" #GHVIPDBT7pic.twitter.com/w75VNiD4jt — Gran Hermano (@ghoficial) October 27, 2019

Más avanzada la noche, Flores ha seguido repartiendo estopa y ha acusado a Joao y a Pol Badía de fraude, diciendo que mantienen un vínculo interesado para llegar a la final. También ha aprovechado para disparar contra Adara, a la que ha tachado de "interesada".

Antonio David, a Pol: "¿Y tú qué eres? Un aprovechao de Joao, eso eres" #GHVIPDBT7pic.twitter.com/xCt4Cfc4gI — Gran Hermano (@ghoficial) October 28, 2019

El cierre del debate de 'GH VIP 7' se ha convertido en un auténtico gallinero donde no han cesado las acusaciones. Lo único que ha quedado claro es que, si Hugo Castejón o Kiko Jiménez se quedan en la casa, habrá discusiones aseguradas.

Y tú, ¿quién quieres que sea el repescado de 'GH VIP 7'?