Críticas a Mila Ximénez por su cruel respuesta a las provocaciones de Hugo Castejón, Adara y Dinio

La gala semanal de 'GH VIP 7' ha recogido los momentos de alto voltaje vividos durante la semana. Hugo Castejón, Adara Molinero y Dinio García han formado un trío del mal capaz de exasperar al resto de moradores de la casa de Guadalix.

Por otro lado, el duelo por la expulsión entre Anabel Pantoja e Irene Junquera ha provocado las lágrimas de sus compañeros cuando Jorge Javier Vázquez ha anunciado el nombre de la concursante que sería desterrada a plató.

Hugo, Adara y Dinio revientan 'GH VIP 7' desde dentro

En todas las ediciones de 'Gran Hermano' y 'GH VIP' hay un grupo de concursantes que decide oponerse al grupo mayoritario que, por número de integrantes, suele ejercer una posición dominante. En esta edición, Hugo Castejón, Adara Molinero y Dinio García han formado una alianza inquebrantable para desquiciar a sus rivales, a los que encabeza Mila Ximénez.

El primer conflicto emitido en la gala estaba relacionado con la ropa. Los concursantes solo disponen de cinco maletas y tienen que compartir y alternar sus prendas. Sin embargo, no todos ellos están dispuestos a hacerlo. Así lo ha expresado Hugo Castejón en directo: "Tanto Kiko como El Cejas me han negado todo tipo de ropa". Adara también se ha quejado, ya que ha tenido que aparecer en la gala en pijama porque sus compañeras no le han dejado nada para ponerse.

Hugo: "Tanto Kiko como Cejas me han negado todo tipo de ropa" #GHVIPGala3pic.twitter.com/jwXHKwR2lQ — Gran Hermano (@ghoficial) September 19, 2019

Más adelante, el programa ha emitido las imágenes de un jolgorio nocturno que ha acabado con cualquier atisbo de paciencia y que casi provoca un abandono colectivo. Una fiesta de la uva, en la que los concursantes pudieron disfrutar de media copa de vino. Adara, Hugo y Dinio se dejaron llevar por el espíritu de esta celebración dionisíaca y enloquecieron en el jardín de la casa bajo la luz de la luna.

Ataque bajuno de Mila Ximénez a Adara Molinero

Mila Ximénez está de sobra curtida en el conflicto y debería ser capaz de gestionar sus emociones y reacciones de forma más inteligente. Sin embargo, su temperamento visceral e impulsivo le ha llevado a responder con un feo gesto a la euforia inusitada de sus tres compañeros.

Cuando Hugo, Adara y Dinio estaban en mitad de su locura transitoria, Mila Ximénez imitó el gesto de una madre acunando a un bebé. Un claro ataque hacia su compañera Adara, cuyo hijo nació el pasado febrero. El programa 'Cazamariposas' ha analizado el momento y ha rescatado una dura declaración que Mila lanzó contra la modelo: "Le tendría que dar vergüenza que su marido la mande a la casa para mantenerlo".

Que Jorge Javier les haya llamado la atención por la fiesta de las uvas y no por los comentarios de Mila sobre el bebe de Adara o los gestos de ella y Kiko meciendo a un bebe para meterse con ella mientras se divertia es vergonzoso, eso si que es grave y no una uvita #GHVIPGala3pic.twitter.com/347UINvK92 — Mαяισ Vαqueяιzσ 🍇 (@Vaquerizoo_) September 19, 2019

Los usuarios de redes sociales no han tardado en reaccionar y en criticar la actitud de la colaboradora de 'Sálvame' por su crueldad a la hora de meter al hijo de otra participante en una discusión en la que no tenía nada que ver.

Mila: el marido de Adara debería de darle verguenza mandarla para aquí para mantenerlaVerguenza das tú señora y tu maldad#GHVIP19S — Srta Picky (@SrtaPickyGH) September 19, 2019

Algunos se indignan más por la actitud de Adara, Hugo y Dinio que por los comentarios tan crueles y machistas de Mila. Lamentable #ghvipgala3 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) September 19, 2019

Cuando creo que Mila no puede caer más bajo, lo hace. Increíble que le haga gestos a Adara de estar meciendo un bebé, para provocarla con respecto a su hijo. Que le mencionen a ella a su hija o a sus nietos que se monta la mundial. Jamás deberían jugar con algo así. #GHVIP19Shttps://t.co/cF1Om292Ly — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) September 19, 2019

Pues a lo mejor, el último comentario tan machista de Mila hacia Adara es más motivo de expulsión que la fiesta de estos 3 tirándose uvas #GHVIP19Spic.twitter.com/ck8uuXjnrw — Paula🌻 (@marvelouspaula) September 19, 2019

Anabel Pantoja expulsada y Mila Ximénez al borde del abandono

A pesar del apoyo que le han brindado sus compañeros de 'Sálvame' y su tía Isabel Pantoja a través de una llamada en directo, Anabel Pantoja es la primera expulsada de 'GH VIP 7'. Un hecho que parece un revés del destino para la tonadillera, que ha tenido tiempo para hacer campaña por su sobrina pero que ha decidido no acudir a la presentación del single de su hija Chabelita.

Por otro lado, Mila Ximénez ha vuelto a pedir a sus compañeros que la nominen para abandonar, pero Jorge Javier Vázquez ha intervenido en aras de salvaguardar a una de las concursantes más potentes de la edición: "No vayas por ahí porque te vas a arrepentir".

Ximénez ha reculado después de las palabras del presentador y han comenzado las nominaciones. Adara Molinero y Antonio David Flores, uno de los grandes protagonistas de la edición por sus problemas familiares y judiciales, han salido inmunes tras una extraña prueba en la que han tenido que disfrazarse de choricillos.

La noche ha terminado con tres nuevos nominados (Dinio, Hugo y Noemí), una Mila Ximénez completamente destrozada por la marcha de Anabel Pantoja y un poder de salvación desperdiciado, ya que Adara y Antonio David no han conseguido ponerse de acuerdo en quién debía ser exonerado del juicio de los espectadores.