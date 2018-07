La transformación física de Miki Nadal tras su ‘operación bikini’

Mientras continúa la polémica familiar, que le ha llevado a estar sentado en los tribunales tras denunciarle su suegra, el humorista, de 50 años, ha experimentado un gran cambio. Se ha sometido a su propia ‘operación bikini’ y ha conseguido perder casi diez kilos después de tres meses de hacer ejercicio y tener una alimentación saludable.

El colaborador de ‘Zapeando’ ha contado con ayuda de nutricionistas, médicos y fisioterapeutas que han sacado el máximo rendimiento a sus entrenamientos. “No solo han conseguido que no me de pereza hacer deporte si no que voy motivadísimo y además han conseguido cambiar mis hábitos alimenticios y mis rutinas de ejercicio. Aquí todo es personalizado, los ejercicios, la alimentación, los horarios”, ha explicado.

Miki ha compartido el antes y el después en redes sociales

Miki ha bajado de 30,1% a 25,4% de masa corporal, así como ha disminuido su perímetro abdominal de 109 cm a 95,5 cm. En total una bajada de peso de los 107,7 kilos a los 99,4 kg.

El humorista está tan orgulloso de su cambio que ha querido compartir en las redes sociales el antes y el después, donde además ha explicado que el ‘reto cool de Miki Nadal’ continuará durante las vacaciones. “Esto no acaba aquí. Después de las vacaciones seguiré progresando. El bicho de la salud ya me ha picado... Estoy más sano, más ágil, más delgado, más fuerte y más feliz”. También se ha hecho retoques dentales y se ha puesto carillas, como ha explicado en Instagram.