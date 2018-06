Ana Rosa Quintana trata de hacer llorar a Máxim Huerta en su primera entrevista como ministro

Màxim Huerta ha concedido su primera entrevista como ministro de Cultura y Deporte en ‘El programa de Ana Rosa’. La presentadora se dirigía a él saludándole con un ‘ministro Huerta, buenos días’, a lo que él respondía muy formal, pero esbozando una sonrisa, con un ‘muy buenos días a ti y a todos los telespectadores, muy buenos días’.

Después venía la primera pregunta de Ana Rosa Quintana, exjefa de Màxim : “¿Cómo se despierta uno por la mañana y dice no era un sueño, es verdad?”. El periodista seguía tratando de contestar con formalidad y sin dejarse llevar por las emociones ni los años de amistad que le une a la presentadora. “Pues he dormido realmente bien, creo que me sujeto en un gobierno inmejorable, muy firme y muy seguro, que representa a una sociedad, que me hace sentir seguro. El mejor ejemplo es que he dormido tranquilamente y con ganas de empezar el primer Consejo de Ministros para poner ya las hojas de ruta de todo lo que vamos a hacer a partir de ahora, Ana”.

¿A quién llamó Màxim tras colgar al presidente?

Rápidamente la periodista trataba de entrar en el terreno más personal y emotivo: “¿Cuándo se lo dijiste a tu madre?”, a lo que él respondía: “Nada más colgar la llamada del presidente, la siguiente fue mi madre, supongo que es lo que hacemos cualquier persona que cogemos responsabilidad y en ese momento necesitas compartirla con la persona que más quieres. Las buenas noticias siempre tienes que compartirlas con la gente que quieres y a partir de ahora haré lo mismo con las personas, con los ciudadanos, la misma llamada ahora sucederá en otro lugar e intentando contar buenas noticias que salgan del Consejo de Ministros. ¿Cómo reaccionó ella? Desde la felicidad, la responsabilidad, ese pequeño temblor, pero eso pertenece a mi madre y a mí”, respondió el periodista y escritor visiblemente emocionado pero sin querer entrar en el terreno personal y de las emociones

Cuando Ana Rosa le preguntó si daba “un poco de vértigo la responsabilidad”, Máxim contestó: “Va unido a la ilusión. La responsabilidad es el vértigo, la ilusión y las ganas, entonces ese cóctel es sanísimo porque de ahí siempre salen las grandes ideas. Esa mezcla de miedo, ganas, responsabilidad, temblor. Ahí siempre surge algo bueno, estoy absolutamente convencido”.

“Este ministerio se ha tratado con muchísimo desdén”

En la entrevista, el ministro destacó que va a estar “rodeado de un equipo estupendo” porque es donde “el ministro necesita estar más reforzado”. “Ayer estuve haciendo llamadas hasta las nueve de la noche, haciendo reuniones con toda la gente que necesito, el jefe de gabinete y ya está casi todo construido. Las direcciones generales, casi todo está pensado. No hace falta mover todo, las cosas que están bien no hace falta cambiarlas, no hace falta hacer de repente un borrón, las cosas que están bien tanto museos del Prado, museos que van viento en popa… La cultura somos todos nosotros, y habla de nosotros, del ayer, del hoy y del mañana. Es nuestra mejor diplomacia, nada nos representa mejor que un plato, que un cuadro, que la música que venimos escuchando, que unos actores, una película, que todos los técnicos que están detrás en La Zarzuela o en el Teatro Real, eso habla de nosotros y debemos de estar orgullosos de Plácido Domingo, de José Andrés, de todas las personas que nos van representando, de modistos, de David Delfín, de toda la gente que crea, de todos los creadores y como es un ministerio que se ha tratado con muchísimo desdén, estoy orgulloso de que vuelva y estoy con muchísimas ganas de que toda la cultura lo apoye, toda la cultura y todo el deporte. Quiero tener de mano derecha en deporte a una persona importantísima, incontestable con lo cual espero que el equipo sea, y confío que será, un gran equipo de cultura y deporte”.

Ana Rosa Quinta, que buscaba tener alguna primicia, le insistió en este tema y le preguntó si se trataba de un deportista conocido. A pesar de ello, Máxim eludió dar el nombre contestando con la boca pequeña: “Después del Consejo de Ministros empezamos a hablar”. Ella respondía entonces: “O sea sí, bien”.

Se muestra tajando con la polémica de los tuits que escribió

La presentadora sacó entonces el tema de los polémicos tuits por los que Máxim ha sido muy criticado estos días y le preguntó si no tuvo la tentación de borrar los mensajes de las redes sociales como hay gente que hace cuando le dan un cargo. Él lo tenía claro: “Ninguna tentación de borrar. Soy toda la consecuencia de todo mi pasado cultural, personal, familiar. Soy todo lo que he vivido, he llegado a los 47 años, no tengo por qué borrar ningún tuit, pertenece a algún momento que atravesamos. Son reprobables absolutamente, no tiene nada que ver con la política actual.”

Después continuó justificando sus mensajes, dándole naturalidad a la situación aunque sí admitió que son reprobables. “Si te refieres a algún tuit de 2010, pertenece a cuando uno nota que hay algún ataque a algún amigo que está actuando, entonces eres más visceral , porque se es más visceral desde tu casa, los que están viéndonos, toda la gente de este país, tiene momentos de furia, en los que se irrita, no son textos articulados criticando algo, son tuits, a veces irónicos, simpáticos, a veces fuera de tono que pertenecen también a la parte del ser humano, ¿Qué son reprobables algunos? ¿Que nos los escribirá hoy? Pues absolutamente pero igual que a la persona que más quiero en este mundo, que es mi madre, y en algunos momentos le he dicho ‘mamá, no puedo más’, me salgo y he dado un portazo, y es a la persona que más quieres. Obviamente cómo no vas a criticar entonces cosas y personas a las que no conoces.

Está dispuesto a asumir las críticas que reciba

Màxim está dispuesto a aguantar el chaparrón de críticas que le caiga y a tomárselas con humor. “Igual que me pueden criticar a mí y estoy en este momento para una labor muy importante que puede ser también criticada o alabada o lo que quiera, o sea, que no puedo borrar el pasado porque pertenece a lo que somos y a momentos determinados de más impulso o más ilusión. Tampoco salen las imágenes en las que he ido a ver básket y a ver todo, pero bueno siempre uno busca los fallos que es absolutamente lícito, divertido y además creo absolutamente en el humor y en que no se critique el humor. Con lo cual, cómo voy a quejarme de que me critiquen cuando yo he sido más o menos resbaladizo también en algunos temas, pues claro que sí. La cultura es un cómic, es una obra de arte, un teatro, la cultura es mucha cosas y personas a las que tenemos que ver y admirar”.

Entonces Ana Rosa le recordaba también que no se olvide del periodismo. “Y el periodismo, absolutamente, el periodismo forma parte de eso, los compañeros periodistas pueden buscar, aplaudir, criticar… para eso son periodistas y el periodismo es muy necesario en este país”.

Ana Rosa le pide que no se olvide de su trabajo en televisión

La presentadora le sacaba este tema por las críticas que ha recibido tras el nombramiento, por venir de la televisión, y le decía que no olvidara de dónde viene. “Has estado aquí 10 años presentado el programa, ayer, Joaquín y yo criticábamos algunas críticas que intentan de alguna manera sacar de contexto las cosas, que si contertulio, presentador de informativos y después de este programa, donde hemos vivido los acontecimientos más importantes de esos diez años, todos los compañeros estaban muy contentos y orgullosos, por eso te decía que no te olvides nunca del periodismo”.

Màxim respondía defendiendo el programa en el que trabajó: “Transmito todo mi cariño a los que me apoyasteis. Estoy muy feliz de venir de donde vengo y sería un error importantísimo criticar una labor que ven millones de espectadores en este país, que son gente que va al cine, al teatro, que se toma un café, que va a un restaurante más elaborado o menos, que compra un disco, que baila un concierto y que al mismo tiempo ve la televisión. Son ciudadanos de este país, criticar a gente que ha trabajado en un medio, que también hace cultura, es un gran error. Un gran error”.

Ana Rosa le recuerda la ausencia de su padre

Después Ana Rosa volvía a tratar de sacar el lado más emotivo y sensible de Máxim, preguntándole por su madre: “¿Clarita esta en Madrid?”, mientras él asintió con la cabeza, la presentadora explicaba: “Es la madre de Màxim Huerta. En Valencia se dice la mamá, pero siempre es Clara, Carita, en los momentos importantes de tu vida”, declaró dejando clara la complicidad y el cariño que hay entre ellos.

A continuación terminó emocionando al ministro, al recordarle de la pérdida de su padre, -aunque sin mencionarle directamente-. “Además ayer, supongo que como nos pasa a todos los que hemos perdido a alguno de nuestros padres, en mi caso yo a los dos, habrás tenido también un recuerdo especial” y le preguntaba a continuación: “¿Alguna vez quisiste ser ministro?”.

El periodista, visiblemente emocionado y a punto de llorar, hizo un silencio de unos seis segundos hasta que se vio con fuerza para seguir hablando sin romperse: “Esta responsabilidad es una oportunidad para agradecer a todas esas artes de las que he bebido, culturas que has tenido, del disco que has escuchado, del museo que te ha emocionado o del monumento que te ha asombrado. Poder estar ahora en un lugar en el que puedes agradecer todo eso que te ha construido a ti, me parece un gran momento vital. No lo soñé, no lo pensé y por eso estoy todavía mucho más orgulloso, y con la responsabilidad y la ilusión a punto”.

Quintana le invita a ir al programa: “Allí estaré, Ana”

Ana Rosa acababa la entrevista con esta despedida: “Max, no quiero entretenerte porque tenéis ahora la foto con los ministros. Espero que en cuanto puedas y sea el momento y haya cosas que contar y te apetezca pues volvamos a sentarnos en este plató como lo hemos hecho tantos días, meses y años. Un beso Max, mucha suerte”.

Max respondía entre los aplausos del público: “Suerte también para todos y que la compartamos y aplaudamos la cultura, que es nuestra mejor diplomacia, que estemos orgullosos. Allí estaré, Ana”, concluía el nuevo ministro de Cultura y Deporte.