Hablamos con Marta López tras su despido fulminante de Mediaset.

Este jueves por la noche Mediaset anunciaba el despido de Marta López. "Prescindimos de la colaboración de Marta Lópezpor su conducta irresponsable en el ámbito privado con respecto a la toma de medidas preventivas anti COVID 19", señaló la cadena en un comunicado.

De este modo, la exconcursante de 'Gran Hermano' deja de ser colaboradora de 'Sálvame' y de 'Ya es mediodía'. Justo unas horas antes se hablaba de un posible caso positivo de coronavirus de un colaborador de 'Sálvame' que había puesto en jaque a todo Mediaset, obligando a hacer a varios compañeros de programa y otras personas de la cadena la prueba pertinente de la covid-19 y a mantenerlos aislados del resto.

Kiko Hernández fue el encargado de leer el comunicado oficial de la cadena en el que se anunciaba el despido de su amiga íntima, Marta López. El presentador le daba tanta pena la noticia que se emocionó y estuvo al borde de las lágrimas.

'Gritos' se ha puesto en contacto con Marta López para preguntarle cómo se encontraba después de haber sido despedida, a lo que ha señalado amablemente: "Lo siento pero no puedo decir nada", ha respondido al otro lado del teléfono.

Marta tampoco ha querido aclarar si la prueba del coronavirus le ha dado positivo. "Lo siento, de verdad, no puedo hablar", ha indicado con tono calmado y triste a la vez. A pesar de no haber querido confirmarlo, todo parece indicar que sí se ha contagiado.

De ser así, habría puesto en riesgo a muchas personas, no solo a muchos miembros de Mediaset sino también a su amiga Makoke, a la hija de esta y de Kiko, Ana Matamoros; a Elena Tablada, con la que madre e hija han estado surcando los mares en un yate por Marbella, y al resto de amigos que les han acompañado.

El comportamiento al que hace referencia Mediaset es al no haber usado mascarilla ni respetado la distancia mínima de seguridad por el coronavirus mientras se encontraba con Makoke y otros amigos en el Festival Starlite en Marbella como se pudo ver en un vídeo que subió en las redes sociales. Estas imágenes llevaron a que sus compañeros de 'Sálvame' la criticaran y reprendieran públicamente.

Que hay padres que no besan ni abrazan a sus hijos por el temor de contagiarlos y esta Marta Lopez dice que esta con personas que duerme con ellas y como tiene el super poder de saber si lo tiene o no ,no pasa nada #SomosLaAudiencia14Apic.twitter.com/KMbdmmlmYt