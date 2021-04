Marisa Jara no está pasando por su mejor momento. A la modelo, de 41 años, le detectaron un mioma de 15 centímetros en el útero por el que tenía que volver a pasar por quirófano. Jara, que estaba en pleno proceso para quedarse embarazada junto a su novio, Miguel Almansa, ha revelado cómo se encuentra realmente y cuándo será intervenida.

Marisa Jara: su estado de salud tras anunciar que tiene un nuevo tumor

Marisa Jara ha desvelado este jueves que se encuentra positiva a pesar de la gravedad del asunto. Con esta, serán ya veinte las veces que ha tenido que operarse en los últimos años. "La semana que viene me operan y me quitan el mioma", ha asegurado.

Los miomas uterinos son masas tumorales de carácter benigno que se forman en el cuerpo del útero. Estos tumores, que tienen su origen en las células de músculo liso que hay en el miometrio (pared del útero), son el tipo más frecuente de tumor encontrado en la pelvis de las mujeres, y está presente en cerca de una de cada cuatro o cinco mujeres mayores de 35 años. No suelen revestir mayor gravedad. Generalmente, solo se operan si son de gran tamaño y ocasionan dolor intenso o sangrados muy abundantes.

La sevillana tiene mucha fe en que todo saldrá bien y en que se recuperará pronto para retomar su tratamiento para ser madre: Siempre positiva, estoy deseando que pase esta operación y ya seguir con mi tratamiento como siempre. Creo que la actitud es súper importante y estoy en que todo va a salir bien y muy positiva", ha añadido a la prensa que la esperaba en Atocha.

Marisa Jara: "Lo voy a conseguir"

"Con lo ilusionada que estaba porque tenía cita con mi ginecóloga para hacer la primera eco y ver como estaba ese colchoncito que estamos fabricando con las hormonas al bebé... pero me acaba de detectar un mioma de 15cm que está ocupando prácticamente todo el útero. Así que tenemos q parar con las hormonas porque me tienen que operar y quitármelo... me está costando tanto... ¡Dios mío! Pero no pasa nada, porque soy muy positiva y no voy a dejar de luchar por mi sueño y esto no es nada comparado con lo que he pasado", dijo cuando anunció su problema, en redes sociales.

"Lo importante es que tiene solución y que yo, a pesar de todo, estoy feliz porque sé que lo voy a conseguir", finalizó.

Tumor en el colon

La historia se repite. En 2018, cuando la modelo se encontraba siguiendo otro tratamiento de fertilidad, tuvo que ser operada para que le extirparan un tumor en el colon, un liposarcoma. Tuvo que volver a paralizar su deseo de quedarse embarazada.

El pasado año, Marisa Jara lucía sin complejos la cicatriz de su última operación:

Todas las operaciones le han salido bien, y esta no va a ser menos, ya que, además, es menos grave. Le mandamos todo el apoyo posible.