Malú nos preocupó la semana pasada por su salud. La cantante volvió al trabajo tras dar a luz a su hija pero, por motivos médicos, tuvo que dejar su labor durante unos días.

¿La razón? Malú padece una hernia discal, por lo que no ha podido acudir a las jornadas de grabación que estaban previstas del programa Mask Singer: adivina quién canta, de Antena 3, que está a punto de emitirse, y en principio iba a contar con Malú. Finalmente, ella se ausentará temporalmente del espacio y será sustituida por Vanesa Martín, su amiga íntima y con quien se la relacionó sentimentalmente.

Malú: última hora sobre su estado de salud

La cantante ya había revelado que tuvo que ir en septiembre al hospital Universitario HM Puerta del Sur por la hernia discal, aquejada de fuertes dolores de espalda. Entonces tranquilizaba a todos al revelar que no había tenido que pasar por quirófano: "Mi gente, estoy bien, afortunadamente no me han tenido que intervenir. Simplemente tuve un dolor fuerte hace 48 horas que ha resultado ser una hernia discal. Los médicos han pautado reposo y medicación para los próximos días. Gracias a todos los que os habéis preocupado por mí. Muy pronto volvemos a la carga".

Este martes, Malú ha dado a entender a sus seguidores de las redes sociales que ya se encuentra en plena forma y dispuesta a seguir con su trabajo. "¡Que el ritmo no pare! Buenos días, mi gente, espero que tengáis una gran semana", ha escrito junto a una fotografía en la que se le ve trabajando:

De qué va el programa en el que participa Malú

En nuevo programa de Antena 3 en el que participa Malú va de acertar la identidad de los intérpretes, quienes actúan disfrazados. Los "investiagadores" (Malú, José Mota, Los Javis), tendrán que adivinar de quién se trata.

Veremos qué tal va.