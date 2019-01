Makoke aporta pruebas en 'Sálvame' de su presunto romance con Brad Pitt

El supuesto romance entre Makoke y Brad Pitt sigue trayendo cola. La ex de Kiko Matamoros ha sido muy cuestionada en las últimas semanas después de que muchos de sus compañeros dudaran de la veracidad del encuentro de la rubia con el ex de Angelina Jolie.

La exconcursante de 'GH VIP 6' y su exmarido llevan días confirmando que esto es cierto. Kiko, incluso, había afirmado que existían pruebas que confirmarían tal affaire. Y parece ser que es verdad.

Este lunes en 'Sálvame', Kiko Hernández ha conseguido convencer a Makoke para entrar La Finquilla, la casa de ella. Tras pedirle permiso a la dueña para entrar y buscar la prueba, el colaborador se puso manos a la obra para encontrarla.

Según Makoke, el actor le dejó una nota escrita por Brad Pitt y una cadenita de oro con una cruz que se había olvidado en el Ritz. En el escrito ponía: “With love”.

"La nota tiene membrete y es de 1997"

El colaborador entró con la rubia, y a los cinco minutos salieron juntos. Kiko, entonces, dio su veredicto: "Makoke no miente. En mis manos tengo el famoso papelito que Brad Pitt le dejó a Makoke en el Ritz. Lleva membrete del hotel y se ve que, en 1997, el teléfono no llevaba prefijo. He llamado y, efectivamente, me lo han cogido en el Ritz… No pone exactamente ‘With love’ pero la nota evidencia que estuvieron juntos".

Pues parece que Makoke dice la verdad...

[Aquí puedes ver el vídeo del momento]

¿Te crees el affaire entre la rubia y Brad, lector?