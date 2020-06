Maite Galdeano y Labrador, nueva pareja en 'La casa fuerte'.

José Labrador se ha convertido en el hombre más deseado de 'La casa fuerte'. Primero fue Leticia Sabater la que confesó que le gustaba y que se estaba empezando a ilusionar con él pero parece que Maite Galdeano ha sido más rápida y ya se ha besado con el ex de Ylenia Padilla.

Todo comenzó con un juego entre la madre de Sofía Suescun y el exconcursante de 'Gandía Shore' propuesto por el resto de concursantes en el que tenían que aguantarse la mirada estando los dos a una corta distancia. Maite y Labrador comenzaron a tontear ante la atónita mirada del resto de compañeros. Tras ver lo ocurrido y la complicidad entre ellos, les han animado a darse un beso. Y dicho y hecho. Labrador la cogió y le dio un beso de película.

"Me ha besado, me ha besado, Ay Dios mío. Me ha besado. ¡Qué guay! ¿Lo has hecho sintiéndolo no?", le preguntaba Maite, a lo que Labrador le respondía: "Lo he hecho porque quería dártelo, era el momento".

Maite: "No quiero que sea un rollete de calor"

Después Maite, ilusionada le decía: "No quiero que sea un rollete de calor porque estamos aquí. Yo me tomo las cosas y el amor en serio, como las pruebas de ganar dinero".Labrador respondía: "Nos estamos conociendo. Te he dado un beso y a ver qué pasa"".

Después Labrador y Maite continuaron con el juego y simularon una boda ficticia y se volvieron a besar por petición de otro de los compañeros. Los habitantes de 'La casa fuerte' les aplaudieron tras ello y gritaban 'enhorabuena!'.

Después les han bautizado, entre bromas, como "la primera pareja" de 'La casa fuerte'. A pesar de que ya había una pareja anterior, la de Oriana Marzoli e Iván González. Sin embargo, estos han roto su relación por el momento tras una fuerte discusión entre ellos por un comentario indiscreto que él le hizo a otro concursante sobre su novia: "El otro día le metí un rabazo y la dejé calmada".

Oriana dando contenido nivel reality de ChileDe verdad que estoy chillando, la echaba de menos.Ivan no está preparado para la que se le viene#LaCasaFuerteUHpic.twitter.com/pAoDwimZje — CF Oriana Marzoli💄 (@CFOrianaESP) June 16, 2020

Maite: "Voy a dejarme llevar, que fluya y a ver qué pasa"

Maite se ha mostrado muy ilusionada ante las cámaras con su incipiente relación: "Os lo juro que esto pensaba que nunca me iba a pasar en la casa. Voy a dejarme llevar, que fluya y a ver qué pasa. Estoy muy tímida porque hace cinco años que no hago nada, la verdad", ha confesado.

Por su parte, Labrador también se ha mostrado predispuesto a lo que surja entre ellos: "No tengo ningún problema en dejarme querer, si me dan amor bienvenido sea".

"Me he hecho ilusiones contigo, los besos me han parecido de verdad"

Tras besarse, Maite Galdeano y Labrador han tenido una cena romántica que les han preparado los habitantes de la casa, en la que han hablado de sus sentimientos. "Me he hecho ilusión contigo porque hemos tenido ese feeling. Los besosque me has dado me han parecido como de verdad. Me he hecho mis mariposas. ¿Es por qué has sentido algo hacia a mi, no?". le preguntaba.

Por su parte el extronista de 'Mujeres y hombres y vicevesa' le ha respondido: "Claro. Vamos a ser sinceros, te he dado un beso porque me ha apetecido dártelo, sino no te lo hubiera dado. Sabes que tú y yo teníamos algo ahí que no sabemos lo que es".

"Iremos poco a poco, con tranquilidad y que el tiempo decida"

Maite seguía confesándole sus sentimientos: "Teníamos algo. A mí me gustas Labrador pero... Fíjate que me corta decirte esto, hace tiempo que no le he dicho nada a un hombre de me gustas pero bueno, vamos a ser sinceros", le ha dicho ella.

"Yo estoy un poco indeciso. A mi es que el amor me da un poco de miedo", le revelaba Labrador, a lo que Maite le tranquilizaba diciéndole que lo mejor es dejarse llevar: "Iremos poco a poco porque creo que los dos somos somos muy parecidos en el pensar ese y lo vamos a hacer muy bien yo creo. Vamos a tomarnos estos días con tranquilidad y que el tiempo decida", le decía la madre de Cristina Suescu Sofía mientras que Labrador asentía.

Oriana: "Que Labrador se preste hacer semejantes chorradas me da vergüenza ajena"

El hijo de Maite, Cristian Suescun, con quien ha entrado en la casa también se ha pronunciado sobre ello: "Hazla feliz", le ha dicho.

Por su parte, Oriana mostraba su incredulidad y rechazo ante la nueva pareja: "Es una escena extremadamente forzada. ¿Qué clase de broma de mal gusto es esta? No me jodáis. Que Labrador se preste hacer semejantes chorradas me da vergüenza ajena y mira que quiero a Labra y se lo he dicho pero a mi esta escenita de intentar llamar la atención haciendo bobadas como si tuviesen cinco años y jugamos a que nos casamos, tenemos un hijo y nos divorciamos... No lo entiendo, me he sentido un extraterrestre en esta casa".