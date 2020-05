Macarena Olona (Vox), al descubierto: su familia, su misterioso divorcio, su pasado, sus cuentas y más

Macarena Olona nunca había pensado dedicarse a la política, pero tras una exitosa trayectoria como abogada del Estado en la que llegó a ser considerada un ariete contra ETA, aceptó entrar en Vox.

Santiago Abascal e Iván Espinosa de los Monteros fueron los artífices de su fichaje por el partido el pasado mes de marzo.

Olona pasó a liderar la lista al Congreso de los Diputados por Granada, y las elecciones generales le otorgaron un escaño. Actualmente, y desde las pasadas elecciones generales, es portavoz ysecretaria general del Grupo Parlamentario de Vox en la Cámara Baja.

Tanto su trayectoria profesional como su vida personal son del todo desconocidas para la mayoría. ¿Quién es la familia de la mujer fuerte de Vox? ¿Quién es el padre de su hijo? ¿Cómo llegó a Vox y por qué? ¿Qué es de su pasado? ¿Tiene casas en propiedad? Respondemos a estas y otras cuestiones a continuación.

Macarena Olona Choclán, alicantina, 40 años

Macarena Olona nació en Alicante el 14 de mayo de 1979, por lo que tiene 40 años.

Abogada del Estado

Tras estudiar en los Jesuitas de Alicante, Olona se sacó la licenciatura en Derecho con premio extraordinario en la Universidad de Alicante en 2003. Tras ello, estuvo años preparándose las oposiciones, que finalmente aprobó en 2009, ingresando así en el Cuerpo de Abogados del Estado.

Se crió sin padre

La madre de Olona se llama Toñi, quien la crió sola, tanto a ella como a su hermana pequeña, Lucía. Del padre no se sabe nada.

Toñi se dedicó al mundo inmobiliario. Estudió en la Universidad de Alicante, igual que Macarena, y en 1996 fundó la empresa dedicada a la venta y alquiler de viviendas, que todavía regenta a día de hoy.

Las dos hermanas tienen participaciones en la empresa de la madre, y aunque están muy unidas se ven poco, pues Lucía vive en Londres, donde trabaja como coordinadora de una empresa encargada de organizar conciertos y eventos.

Divorciada y con un hijo

Macarena Olona es extremadamente celosa de su intimidad. Algunos medios apuntan a que está divorciada pero nadie de su entorno profesional conoce al padre de su hijo Diego, nacido en diciembre de 2019.

Ella misma fue la que anunció el nacimiento de su pequeño en Twitter, haciendo un guiño a la Guardia Civil:

Gracias por todo vuestro cariño. Ya tenemos con nosotros a Diego. Un beso enorme para todos pic.twitter.com/vrSwBh8eLR — Macarena Olona (@Macarena_Olona) December 5, 2019

Una mujer sensible

Aunque actualmente sea una de las que más caña mete en el Congreso (llegó a ser expulsada por Batet), en realidad tiene una sensibilidad extrema, quizá por haberse criado sin padre.

Prueba de ello es que cuando enfermó de coronavirus, se sintió tan sola y asustada por su pequeño bebé que decidió habilitar un teléfono para atender a personas que estaban pasando por lo mismo y se sintieran desamparadas.

'El Español' pudo hablar con Vanessa, una de las personas que escribió a Olona. Confiesa que pensaba que no la iba a responder, pero para su sorpresa la llamó y estuvieron charlando más de una hora. Vanessa la describe como una persona cercana y muy sensible. Tras aquella llamada, ambas han mantenido el contacto, sobre todo por parte de Olona, quien la escribe para preguntarle cómo va y para darle ánimo.

Considera la política como algo temporal

Defender los intereses de España es la principal motivación que, según explica a Vozpópuli, le ha llevado a bajar al barro de la política institucional.

"Es un honor servir a España", asegura la abogada del Estado, cuyo entorno la define como "disciplinada, jerárquica y empática". "Mi profesión es otra, esto es temporal, pero es el momento adecuado para servir a un país que me duele. He sido testigo de hechos dolorosos y, por la posición que ocupaba, me ha sido imposible alzar la voz", reconoce a este diario.

No se considera "facha"

"Defender la unidad de España y la bandera española no es ser facha. Yo nací en democracia y no tengo ninguna nostalgia de tiempos pasados", aclara.

Asimismo, asegura que "ni Vox es de ultraderecha ni sus integrantes son machistas". "Nos han llegado a equiparar con Bildu y no se sientan con nosotros a negociar. Sinceramente, esta falta de respeto me produce tristeza", dice la alicantina.

¿Cómo y por qué acabó en Vox?

Olona es diferente a todos los dirigentes de Vox, lo que hace que muchos se pregunten qué hace en el partido de Abascal.

Como veremos a continuación de este artículo, la llamada del líder del partido de derecha le llegó en el momento indicado, pues acababa de ser purgada por el PSOE al investigar irregularidades en la empresa pública de Mercasa. Antes de eso, le sucedió lo mismo con el Gobierno de Mariano Rajoy a petición del PNV.

Su paso por el País Vasco

A Olona le "dolió" su paso por el País Vasco como abogada jefe del Estado. Allí estuvo desde 2011 a 2017. Además de armar jurídicamente recursos contra la realización de homenajes a los presos de ETA y de investigar el modo de hacer efectiva la responsabilidad de los etarras a la hora de pagar las indemnizaciones de sus atentados, la alicantina presentó más de un millar de recursos contencioso-administrativos contra ayuntamientos y leyes.

Muchas fueron acerca de la ausencia de banderas españolas visibles en las fachadas de más de ochenta consistorios o de que algunas corporaciones redactasen sus comunicaciones internas en euskera. Participó en los procedimientos judiciales en los que el Estado reclamaba la devolución de ayudas públicas obtenidas por el PNV y que se habían traducido en despilfarros de dinero. También denunció en la Fiscalía unas supuestas irregularidades en la lonja de Pasaia, tal y como se contamos en este periódico.

En 2017, recurrió la ley vasca de víctimas policiales, aprobada un año antes. Pero el Gobierno retiró la objeción un año después, cuando ella ya había abandonado la región.

En agosto de 2017 salió del País Vasco. En octubre de ese mismo año se le concedió la Orden al Mérito Civil de la Guardia Civilen la Categoría de Cruz con Distintivo Blanco.

Fuentes de la Abogacía del Estado atribuyen la marcha de Olona de la región a las "cesiones" de la llamada 'operación diálogo' activada por el PP a finales de 2016 con Cataluña y, en cierto modo, con la citada comunidad autónoma: "Había que intentar calmar a las fuerzas nacionalistas y Olona era incómoda".

Su polémica investigación en Mercasa

Tras ello, llegó a la secretaría general de Mercasa, empresa pública que presta servicio al conjunto de la cadena alimentaria. Otro asunto "doloroso" del que Olonano salió muy bien parada. Cumplió el encargo de investigar la existencia de unas comisiones ilegales por valor de hasta 20 millones de euros y, tras 15 meses de trabajo, le tocó declarar en la Audiencia Nacional.

Según informaron a Vozpópuli fuentes de la institución, a Olona le comunicaron su cese antes de que pudierse incluso dar detalles. Finalmente, optó por dimitir voluntariamente, a cambio de que le permitiesen acudir a su cita con el juez. Allí señaló como responsables del sistema ilegal de Mercasa a los gestores anteriores. Es decir, a los cargos designados tanto por el PP como por el PSOE.

Después de Mercasa, pasó por la Abogacía del Estado ante los Juzgados Centrales de lo contencioso-administrativo y por la asesoría jurídica de diversas entidades. Justo antes de alistarse en las filas de Vox, trabajaba en la Sociedad Pública Estatal Sepides. "Dimití en marzo porque me enamoré del proyecto. Fue un cruce de caminos. Las personas adecuadas llegaron en el momento justo. Me sentía preparada", asegura Olona a este periódico.

Una de las más adineradas del Congreso

Olona es una de las más ricas de la Cámara Baja, pues tiene una renta de 121.728 euros, según su declaración de bienes del 2019. Además, cuenta con 98.000 euros acumulados en cuentas corrientes.

Conduce un Porsche Panamera y tiene una casa

El fichaje estrella de Vox conduce un Porsche Panamera, que compró en 2013. También tiene una casa dúplex con plaza de aparcamiento, en Alicante, en propiedad, comprada en el año 2000.

Y esto es todo, lector. ¿Qué te parece Macarena Olona?