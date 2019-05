Macarena García acudió este miércoles a 'La Resistencia', donde habló de su nueva película, 'Podría ser peor' (Netflix), y, cómo no, de sexo y dinero.

Un "mes malo" en el sexo, ¿y Leiva?

La actriz respondió a la mítica pregunta de David Broncano: "¿Cuánto has follado en el último mes?". Macarena contestó que "regular, este mes muy mal; ha sido un mes malo".

Lo curioso del asunto es que ella sale con el cantante Leiva, así que esta respuesta podría destapar que ambos atraviesan una crisis, que lo han dejado o, lo que es más probable, que no se hayan visto apenas en las últimas semanas porque él está de gira por España.

Macarena y Leiva comenzaron su relación en 2014, y en 2017 cortaron. En 2018 volvieron a intentarlo, dando un paso más en su relación con la compra de una casa.

Tiene bastante dinero

La joven también respondió a la pregunta de "cuánto dinero tienes". "Me he comprado una casa y aunque estoy hipotecada me ha bajado mucho la cuenta, pero bien, no me quejo", aseguró. Finalmente dio una cifra aproximada del dinero total que tiene actualmente en la cuenta: "Unos 135.000 euros".

La casa de Macarena

La casa a la que se refirió Macarena es un adosado en Alameda de Osuna que adquirió en marzo con Leiva.

Se trata de una casa con jardín de 240 metros cuadrados construidos. El chalet tiene tres plantas y cuatro dormitorios, tres baños y garaje.

Se estima que le costó entre 800.000 y un millón de euros, un precio elevado pero que ambos se pueden permitir.

¿Qué tal te cae Macarena? Nosotros la adoramos.