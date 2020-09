Lydia Lozano levanta ampollas en 'Sálvame' tras su entrevista con Bertín Osborne

Que Lydia Lozano es un animal televisivo es algo que nadie puede rebatir. La periodista es una de la colaboradoras más carismáticas de Sálvame y su humanidad ha conseguido que sea uno de los personajes más queridos de la televisión en España.

Por eso, el programa presentado por Bertín Osborne, Mi casa es la tuya, la eligió el pasado viernes como invitada para inaugurar la temporada, convirtiéndose así en la primera colaboradora del formato de Jorge Javier Vázquez en dar una entrevista al cantante y presentador madrileño.

Lydia Lozano, linchada por sus compañeros

Cada cierto tiempo Sálvamese ceba con uno de sus colaboradores y, aunque parezca que el formato de La Fábrica de la Tele se turne para cambiar y atacar a cada uno de ellos, la mayoría de las veces lo hace con Lydia Lozano. Parece que cualquier excusa es buena para linchar a la madrileña y su participación en el programa de Bertín no iba a ser menos.

Esta primera entrega en la que ha participado la creadora del 'chuminero', programa que fue líder de audiencia gracias a las anécdotas y vivencias que compartió, ha levantado ampollas entre sus compañeros de Sálvame. Aunque la periodista hizo alarde de su sentido del humor, habló de su marido y contó algunos de los momentos más duros de su vida, al resto de colaboradores no les han gustado sus respuestas y la han apodado como 'Antolydia la Fantástica'.

Gema López cree que su compañera fue tan "divertida" y "acelerada" como "incongruente". "No quiero oírte más que de 'Charly' no se habla. Ahora ya es un personaje más porque has contado cosas de él a Bertín", ha relatado la colaboradora a Lydia, a lo que ella ha respondido explicando que no ha dicho nada trascendental de su relación matrimonial.

Por otro lado, Antonio Montero ha dicho que Lozano es una mentirosa y una exagerada cuando cuenta las cosas. "Llora, ríe, miente, alucina, es genial. He apuntado varias anécdotas que no hay nadie que se las crea. ¿Oncemesina? ¿Regaló 5000 corbatas exactas? ¿Ha cobrado millones por escribir un texto? !Venga ya!", ha relatado el periodista riéndose de su compañera.

"No quiero una guerra con este señor porque luego su mujer (Marisa Martín Blázquez) dice que todo esto tiene que ser un espectáculo ¡Pues no! Él lo hará por venir un día más, pero yo no", ha respondido Lydia muy enfadada y agotada de los ataques.

¿Todo por la audiencia?

Casi ninguno de los compañeros de Lydia ha salido en su defensa y, aunque ella ha asegurado que "sabía que iba a pasar esto", es normal que la colaboradora esté cansada de los continuos ataques que recibe. Gracias a ella, Mi casa es la tuya obtuvo un 16,2% de cuota de pantalla y 1.848.000 espectadores, un dato que Sálvame pretende y quiere aprovechar.

Como bien saben en el programa de Jorge Javier, Lydia genera mucha audiencia. Y si eso supone tener que criticarla, atacarla y reírse de ella porque los datos suban, pues se hace. ¿Tienen los compañeros de la periodista envidia de no haber sido entrevistados por Bertín? ¿Quieren ellos que se les valore igual? Entonces es posible que deban empezar a comportarse tan profesional y educada como es ella.