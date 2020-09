El "gran enfado" de Letizia por el regreso al colegio de sus hijas

Este miércoles nos llamó la atención que Letizia no estuviera en la vuelta al colegio de su hija mayor, la princesa Leonor. La heredera al trono regresó al colegio privado Santa María de los Rosales para comenzar el curso de cuarto de la Educación Secundaria Obligatoria (ESO). En su primer día de clase, Leonor sólo estuvo acompañada de su padre, el rey Felipe VI, y de su hermana, la infanta Sofía.

No hubo rastro de la reina de España, al contrario que este viernes, cuando sí ha acudido a acompañar a sus hijas al colegio, coincidiendo con el comienzo de las clases de la infanta Sofía, que empieza segundo de ESO.

En la entrada del centro educativo se ha fotografiado a ambas niñas accediendo al recinto, con sus respectivas mascarillas, ante la atenta mirada de los fotógrafos congregados y de su madre, que se ha quedado en el coche, igual que hizo Felipe el miércoles.

Letizia, "enfadada" por las fotos de sus hijas en el colegio

La recomendación de la dirección de la escuela para este curso es que los alumnos acudan sólo junto a un acompañante como medida de precaución, el cual no puede entrar en las instalaciones. Quizá esta haya sido la explicación de que Leonor sólo hubiera estado acompañada por su padre Felipe y que no hubiera ido con ellos la reina Letizia como en años anteriores. Y también explicaría que este viernes haya acudido al colegio únicamente Letizia y no Felipe.

Sin embargo, puede haber algo más tras la primera ausencia de la reina en la vuelta a clase de Leonor. Según apunta 'Jaleos', Letizia no acudió porque se quedó trabajando en su despacho de Zarzuela con un buen enfado, ya que no quería que se fotografiara a sus hijas a las puertas del centro.

La discusión, apunta el medio, comenzó a finales de la semana pasada y todavía no ha sido resuelta. Felipe VI consideraba que las fotos eran necesarias, para dar un mensaje de normalidad y seguridad a todos los padres. Sin embargo, a su esposa quería esperar a este viernes para aparecer los cuatro juntos, y no por separado, como hemos estado viendo.

Sea como fuere, las dos niñas ya han regresado al colegio, como la mayoría de menores españoles. Veremos si todo va bien y no cierran los centros educativos.