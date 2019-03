Laura Escanes lo cuenta todo sobre su embarazo: de cuántos meses está y antojos

Laura Escanes y Risto Mejide están esperando su primer hijo en común. El entorno de la pareja ya había filtrado la noticia, lo que 'obligó' a los protagonistas a confirmarlo a través de Instagram con una fotografía de ambos y unas ecografías.

La influencer, de 22 años, y el publicista y presentador de televisión, de 43, darán la bienvenida al bebé en unos seis meses, pues el embarazo de Laura no ha cumplido el primer trimestre.

Así lo desveló ella misma este jueves a través de su Instagram Stories.

"Estoy en el primer trimestre"

Laura ha comentado que está "bien y muy feliz, un poco floja, con náuseas, mareos...". Y aunque no tiene antojos, le ha dado por comer aceitunas.

La joven también ha contado el motivo por el que hicieron público el embarazo: "Nos vimos obligados a contarlo porque el domingo, cuando volvíamos de la montaña, empecé a recibir un montón de llamadas de números desconocidos y el mensaje de WhatsApp de una periodista diciéndome que les había llegado una noticia maravillosa y que querían hablar antes con nosotros por si queríamos confirmarla o desmentirla. Decidimos no contestar, ya que si dices algo luego lo pintan de exclusiva, como que has hablado para ese medio, y si no dices nada lo publican igualmente".

Los familiares ya lo sabían

Aunque decidieron no decir nada, a comienzos de semana ya todo el mundo lo sabía. "El lunes mucha gente ya lo sabía y nos empezaron a escribir amigos...", ha asegurado.

Aunque "sus familiares y amigos más cercanos ya lo sabían", había muchas personas cercanas que no. "Lo contábamos en comidas, reuniones, poco a poco. Queríamos esperar a que pasara más tiempo, hasta la semana doce, por precaución", ha añadido.

No obstante, ahora que lo sabe todo el mundo, se siente "aliviada".