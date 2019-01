'La Voz' de Antena 3: lluvia de críticas en su estreno por Paulina Rubio y la falta de ritmo

Tras cinco años en Telecinco, 'La Voz' cambia de casa y se estrena con un gran dato de audiencia. Este lunes, el talent show de Antena 3 cosechó un gran 25% de share con 3.970.000 espectadores. Fue el estreno más visto de todas las ediciones del programa.

En esta ocasión, el espacio cuenta con Pablo López, Antonio Orozco, Luis Fonsi y Paulina Rubio como coaches, y con Eva González como presentadora.

A pesar de este gran dato, el primer programa del talent recibió grandes críticas en las redes sociales por parte de los espectadores del programa. Las vemos:

Antena 3 había asegurado en numerosos anuncios y promociones del programa que iba a ser un formato innovador, diferente a lo que conocíamos. Es decir, distinto a lo emitido durante cinco años por Telecinco. Pero nada que ver.

Los espectadores encontraron el mismo formato de siempre, incluso peor, porque se quejaron de que era muy lento.

Antena 3 nos lleva vendiendo semanas que #LaVozAntena3 iba a ser un formato renovado, más breve y con menos minutos entre actuación y actuación... Y me estoy encontrando con más relleno que el que pongo yo en las respuestas de los exámenes para ver si cuela y me la dan por buena.

Al ritmo lento se sumó la excesiva publicidad del programa, una mala fama que Antena 3 lleva años ganándose a pulso.

#LaVozAntena3 Creo que hubo mucha expectación por el programa. No me ha parecido gran cosa, muchas sobre actuaciones y emociones exageradas por parte de los coachs. Mucha publicidad y a Eva un poco sosa.

El anuncio de que Paulina Rubio iba a ser coach de 'La Voz' causó un gran revuelo. En una artista que despierta amor y recelo a partes iguales, por su excesiva personalidad y carácter. Este lunes, los detractores de la mexicana se quedaron a gusto en las redes sociales.

Criticaron alguna salida de tono, como cuando le dijo a una aspirante, llamada Palomy, si se iba a quedar con ese nombre, dejando claro que no le gustaba. También fue atacada por su supuesto poco arte a la hora de cantar y afinar.

Paulina, en serio. Para con el tema del feminismo para intentar llevarte gente porque realmente, no. No. No cuela. No. Que alguien llame a Laura Pausini ya por favor. Si echaron a Itziar, pueden echar a Petardina Rubio. #LaVozAntena3