Kiko Matamoros confiesa haberle sido infiel a Makoke y explica el motivo de la ruptura

La noticia de la ruptura y divorcio de Kiko Matamoros y Makoke hace unas semanas sorprendió a todos tras sus 20 años de convivencia y dos de casados. Hasta este miércoles, la pareja se había mantenido discreta sin dar ningún motivo al respecto hasta este miércoles. Además, en los últimos días, en el programa de ‘Sálvame’ se venía hablando de cierta información que le había llegado a la mujer del polémico colaborador y que habría sido el detonante de su separación.

Ahora el propio Kiko Matamoros ha sido el que finalmente ha confesado la verdad: “Ha habido una tercera persona por mi parte. Makoke era conocedora de esta relación pero no consentidora”. El tertuliano ja explicado que no significó nada para él: “Era un divertimento, un entretenimiento, intenté llenar mi existencia con algo. Me gusta andar por el alambre, pero ya se ha terminado”.

Además ha añadido que “las posibilidades de que me vieran eran muy pequeñas ya que fueron muy pocas veces” pero duró “el tiempo suficiente como para hacerle daño a mi mujer”. Unas palabras que nada tienen que ver con las que dijo al principio en las que aseguró que no había terceras personas.

El detonante del divorcio: una segunda mujer

También ha desvelado que pasó el polémico 7 de agosto del que tanto se ha hablado en los últimos días: “Makoke supo que hay una persona [una mujer ] que me reclama una ayuda económica, me dijo que les hacía falta para comer y se la presté en su momento. Ella no cumplió y no me lo devolvió. Con ella hablaba por teléfono pero sin nada. Esta vez, no he querido atenderla, Makoke conoció eso”.

Después ha continuado explicando: “No hubo ningún componente sexual ni absolutamente nada”. Sin embargo, Makoke se enfadó al percatarse que había dejado dinero a sus espaldas: “Se enfadó porque no entendió cómo le dejé dinero a una mujer a pesar de nuestros problemas económicos. Le sentó fatal y lo entiendo”.

Kiko Matamoros ha explicado que ni Makoke ni él lo habían contado antes porque ella aún tenía dudas acerca de una posible reconciliación: “Ella tenía algunas dudas, pero ahora es el momento de que yo lo reconozca porque lo nuestro ya no tiene solución”. Después ha añadido: “Hace mucho tiempo que barajaba la posibilidad de que se descubriera y se me amagó con contarlo en directo, pero ya no tengo miedo a nada”.

Por último Kiko ha querido recalcar: “Makoke es la mujer a la que he querido y de la que he estado enamorado”. Sin embargo no hay marcha atrás, ha explicado, y se ve como el único culpable de lo ocurrido y entiende que ella esté decepcionada: “Me parece muy bien su dolor y su rabia”. Incluso ha indicado que le parece bien que Makoke se haya quitado su alianza y que está en su derecho de tener una aventura dentro de la casa de Guadalix de la Sierra, cuando entre en 'Gran Hermano VIP'.