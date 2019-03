Kiko Hernández desvela (por fin) cuál es su situación sentimental y confiesa su dieta

Kiko Hernández es muy reservado, tanto que ni siquiera los colaboradores de 'Sálvame' saben qué hace o deja de hacer en su tiempo libre.

El tertuliano apenas revela datos de su vida privada, al menos no gratis. Kiko suele hacer excepciones con la revista Diez Minutos, a la suele vender diferentes exclusivas cada cierto tiempo. Te contamos lo que el colaborador ha confesado sobre su intimidad en su última entrevista.

Desvela su situación sentimental

Kiko Hernández cuenta que está "soltero y entero", a pesar de los rumores que apuntaban a que tenía una nueva ilusión.

No me planteo ni ahora ni en el futuro vivir en pareja. Vivo muy bien solo

"Soy insoportable y muy egoísta. No me planteo ni ahora ni en el futuro vivir en pareja. Vivo muy bien solo. Si de vez en cuando quiero tener algo, lo tengo. Pero soltero hasta la muerte. No me veo capacitado para mantener ninguna relación. Imposible", añade.

Sus hijas, Jimena y Abril

Kiko confiesa que pasa muchos días con sus hijas: "Trabajo más que nunca, pero me sé administrar muy bien. Tengo tres días libres a la semana: viernes, sábado y domingo y se lo dedico a mis hijas al 100%. En mis planes no está nada que no sea estar con mi familia, mis amigos y mis hijas. Salí de fiesta hace poco ¡y me aburrí como un muerto!".

Lo que más pereza me da es cambiar pañales y lo que más disfruto son las horas de juego

Jimena y Abril acaban de cumplir dos años. Ambas nacieron mediante gestación subrogada. "Yo es que me las como. Se me cae la baba con las dos. Con cada cosa, con cada gesto, con cada palabra que tienen…".

Kiko cree que es un padre de "nueve" y no de diez porque tiene todavía "muchos miedos" que se tiene que quitar. "Lo que más pereza me da es cambiar pañales y lo que más disfruto son las horas de juego y los paseos. Lo que pasa es que no puedo sacar a las dos a la vez, me las voy turnando. Ahora ya salen corriendo y no las pillo. Si con una ya me cuesta, ¡imagínate con las dos!", añade.

La dieta que sigue

Kiko asegura que aunque "es coqueto" no le gusta ir de compras porque tiene "80 armarios llenos de ropa": "Tengo cosas que todavía no me he puesto y yo creo que no tengo días para ponérmelo".

Hay un día a la semana en el que no como nada. Tomo mi café con leche por la mañana y sólo bebo agua

Además, confiesa que vive "en una dieta constante con el ayuno intermitente. Como lo que me da la gana. Me gusta sobre todo el picoteo, lo que más engorda. Pero luego hay un día a la semana en el que no como nada. Tomo mi café con leche por la mañana y sólo bebo agua. Me mantengo en mi peso y estoy ideal. Mido 1,85 y peso 72 kg".

¿Hay buen rollo en 'Sálvame'?

"Nos tenemos mucho cariño (...) pero las celebraciones no son como antes. Se hace muy monótono porque son ya muchos años trabajando juntos", dice.

También afirma que son "los mejores colaboradores que hay en la puñetera televisión de este país".

¿Te cae bien Kiko Hernández?