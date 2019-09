El pasado del que Kiko Hernández se avergüenza: "Me ganaba la vida de forma sucia"

Kiko Hernández no fue siempre el que es hoy. El colaborador de 'Sálvame' comenzó su andadura en la televisión como concursante de 'Gran Hermano 2', en 2001. En el reality dio mucho que hablar, y poco a poco fue haciéndose un hueco en Telecinco.

No obstante, el camino para llegar adonde está ahora no ha sido un camino de rosas. Kiko ha tenido que hacer cosas de las que actualmente no se siente orgulloso.

El pasado del que Kiko Hernández se avergüenza

El televisivo, de 43 años, ha confesado que se avergüenza profundamente de su pasado televisivo: "Antes me ganaba la vida de otra forma, quizá más sucia". Kiko ha contado que le llamaban de los programas para que fuera a "poner a parir" a una persona, y que a cambio recibía "un dineral".

Sin embargo, ahora ha reconocido que no haría esas cosas: "Me avergüenzo de haber participado de eso, que por dinero te sentabas y ponías a parir a alguien".

"No volvería a hacer ese tipo de televisión. Solo veía el dinero", ha asegurado.

Un nuevo Kiko Hernández

Desde hace un par de años, Kiko Hernández mantiene un perfil mucho más relajado en la televisión. De hecho, pidió una especie de reducción de jornada para centrarse en sus hijas, Abril y Jimena, de dos años, a quienes tuvo gracias a la gestación subrogada.

El colaborador, que ya no se mete en tantos jardines como antes, invierte todo el tiempo que puede en sus retoños. De hecho, fueron ellas las que impulsaron al televisivo a vender su querida Villa Chatín, donde vivió durante 15 años, y trasladarse a otra casa más cómoda y segura para sus pequeñas.

