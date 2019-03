Jorge Javier Vázquez desafía a Telecinco a que le despidan de 'GH Dúo'

Jorge Javier Vázquez asegura estar sufriendo un linchamiento tras reprender el pasado martes a Alejandro Albalá por sus comentarios machistas hacia Sofía Suescun. Tras ello, reta a Telecinco a que le despidan si cree que hizo mal.

Jorge Javier, "linchado"

En el programa 'GH Dúo: límite 48 horas' se emitieron unos vídeos en los que Alejandro le echaba la bronca a su expareja por haberse insinuado, según él, delante de otros hombres de la casa. Sofía estaba saliendo del jacuzzi y se levantó, y sus compañeros le vieron el trasero. Esto causó muchos celos al joven, y reprendió a Sofía por su comportamiento.

A Jorge Javier esta actitud le pareció del todo machista y así se lo hizo saber desde plató: "Si yo tuviera una hija y ella tuviese un novio como tú le diría 'déjalo'. Es inadmisible que intentes controlar de esa manera la vida de una persona. Este programa lo ve mucha gente joven, y no puedes estar dando ejemplo de eso", le dijo. El concursante se mostró arrepentido de lo sucedido.

Jorge reta a Telecinco a despedirle

Este miércoles, en cambio, la familia de Alejandro acusó al presentador de haber "linchado" al joven. Su hermana y su madre llamaron muy enfadadas al programa. Y Jorge Javier estalló: "No voy a tolerar la palabra linchamiento, utilizamos los términos de manera desmedida. Si soy un presentador que lincha a los concursantes, lo que debería hacer esta cadena es quitarme de presentar este programa… vamos a hablar con los términos adecuados, a mí lo de ayer me pareció gravísimo, lo que vi me sobrecogió”, argumentó el presentador en 'Sálvame'.

Este jueves hay gala. Veremos qué sucede con todo esto...