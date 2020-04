Jorge Javier Vázquez estalla tras los reproches a Iglesias en 'Sálvame': "Este programa es de rojos y maricones"

La política se ha colado este lunes por sorpresa en el plató de Sálvame, en pleno debate por la supuesta infidelidad de Alfonso Merlos. La mecha ha prendido cuando Kiko Matamoros estaba cuestionando que Merlos se saltara el confinamiento.

Tras su comentario, Antonio Montero, otro de los contertulios habituales del programa, ha salido en defensa del periodista, y ha reprochado que no entiende por qué se le cuestiona así cuando Pablo Iglesias, vicepresidente segundo del Gobierno, se ha saltado el confinamiento cuando ha querido.

Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver que no lo vea

Estas palabras han cabreado sobremanera al presentador, JorgeJavier Vázquez, que ha interpretado que Montero se erigía en altavoz de los mensajes de Vox. "¿Qué tiene que ver aquí Pablo Iglesias? Este programa es de rojos y maricones. Quien no lo quiera ver que no lo vea. Es una declaración de principios", ha dicho. Sus palabras han tenido un gran eco en las redes sociales, y Jorge Javier es a esta hora tendencia en Twitter.

Levantarse de la siesta, poner la tv y oír a Jorge Javier Vázquez gritar: este programa es de rojos y maricones y quien no quiera, que no lo vea ... mientras señala a uno de sus colaboradores como votante de Vox. Esto sólo mejora...

Jorge Javier Vázquez. "Este programa es de rojos y maricones, quién no lo quiera ver que no lo vea".Si llega a decir que es de fachas y heterosexuales le cancelan el programa.La doble vara de medir de siempre. pic.twitter.com/ramYEGr4kV

Nunca he visto el programa #salvame porque me parece una mierda, pero hoy he visto este video de Jorge Javier el presentador del programa y vamos un aplauso para el👏👏👏👏👏👏👏👏.pic.twitter.com/0OjvfkBCxA