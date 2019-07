Jorge Javier Vázquez hurga en la herida más profunda de Isabel Pantoja en su entrevista tras 'Supervivientes'

Está gala 12 de 'Supervivientes' estaba destinada a hacer historia. Después de meses alejada de los suyos, Isabel Pantoja regresaba a España. Kiko Rivera, Chabelita y Anabel Pantoja han sido quienes la han recibido en un emotivo encuentro. Jorge Javier Vázquez le ha entregado un ramo de flores, como si la tonadillera se hubiese transformado en una heroína de guerra tras su estancia en el reality.

En esta genuflexión televisiva, también han estado presentes otras personas de su confianza, como su nuera Irene Rosales o el colaborador Luis Rollán. Seguidamente, el presentador y la cantante se han sentado para dar comienzo a la esperada entrevista.

Jorge Javier rememora el paso por la cárcel de Isabel Pantoja

Jorge Javier, prescindiendo de cualquier atisbo de delicadeza, ha ido directo al grano y ha decidido lanzarse sin tapujos para preguntar a la cantante por su experiencia vital más traumática, que le provocó un ataque de ansiedad en el concurso: su estancia en la cárcel. "¿Sigues sin decir la palabra?", ha espetado el presentador refiriéndose al tema. "Sí", ha respondido rotundamente Isabel Pantoja, que también ha aseverado que ya da el asunto "por cerrado".

La tonadillera ha confirmado que ha aprendido muchas cosas en su estancia en los Cayos y ha conseguido plantar cara a sus fantasmas: "Ahora sé que me he quitado de encima muchísimos miedos, el principal era mi pasado". Jorge Javier Vázquez estaba de acuerdo, parcialmente, pero le ha dejado caer un consejo: "De lo que no se habla es lo que más duele", ha afirmado el presentador.

Isabel Pantoja también ha desvelado que está más tranquila tras conocer la enfermedad que la ha obligado a abandonar 'Supervivientes'. No ha desvelado de qué se trata, pero ha dado gracias al equipo médico del programa por su labor: "Gracias a Dios se ha cogido a tiempo lo que tenía". Jorge Javier ha dicho que, en Mediaset, "la salud de los concursantes es lo primero".

'Supervivientes' ya tiene finalistas

Esta última noche en palapa ha dejado a Omar Montes y Fabio coronados como primeros finalistas de esta edición. Mahi y Albert tendrán que someterse al televoto para ver cuál de los dos continúa en el formato. Por otro lado, se ha quedado fuera Mónica Hoyos, una de las concursantes que más polémicas ha protagonizado y que ha tenido grandes encontronazos con Isabel Pantoja.