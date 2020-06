La brutal bronca entre Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban hace tambalear su amistad y a Telecinco

Jorge Javier Vázquez y Belén Esteban protagonizaron una tremenda bronca en 'Sábado Deluxe'. Todo comenzó cuando ella criticó la mala gestión del Gobierno en la crisis del coronavirus, contando su experiencia, la de su marido que es conductor de ambulancias y la de amigas suyas des. Era el regreso de la colaboradora después de haber estado confinada en casa y sin pisar el plató durante los últimos meses por la covid-19.

Esta brutal discusión ha traído sus consecuencias en Mediaset y ha hecho tambalear a la cadena y la amistad entre los dos protagonistas. María Patiño comentó ayer que pudo hablar con Esteban y "está muy afectada" por lo que se vivió en plató y habló de que hay "una gran crispación en la sociedad" y lo que se vivió en plató es lo que yo llevo viviendo desde hace un tiempo y que le ha afectado muchísimo.

Por su parte, Vázquez ha recibido muchas críticas en las redes en la que se le tacha de "dictador", "siervo del régimen socialcomunista", "histriónico", "totalitario", "machista"o "maleducado", entre otros calificativos. Tras considerar que humilló a Belén, los usuarios han recordado otras humillaciones a las que sometió a Antonio Montero u Olvido Hormigos.

#VuelveBelén mientras sigamos permitiendo estos comportamientos de Jorge Javier en la tele así nos va a ir. Sino piensas como él te humilla, como ha hecho con belen esteban. Y como hizo con olvido, Antonio Montero ... pic.twitter.com/4cswxkHDTv — comento 📺 (@escriboDeTV) June 20, 2020

El vídeo de la bronca completa

El discurso de Belén giraba en torno a su malestar con frases como estas: "Me siento avergonzada de todos los políticos de este país", "El Gobierno de este país no ha estado a la altura", "No somos números, somos personas con nombres y apellidos" o "El premio a los sanitarios, ¿lo va a recoger Fernando Simón?", preguntó con sarcasmo. Después criticó también a Isabel Díaz Ayuso y destacó la labora del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida (PP), como "el único" que le ha dado "confianza".

Esteban dejó claro que hubiera arremetido contra cualquier partido que hubiera estado al frente por haberlo hecho mal. “No soy embajadora de nada ni de nadie pero quiero decir que el sector sanitario lo ha pasado mal y el Gobierno de este país, me da igual de qué partido sea, no ha estado a la altura. Si hubiera estado el PP, Podemos, o VOX, lo hubiera dicho igual. Sé de casos que no ha habido medios. Mi marido y sus compañeros se han tenido que pagar la prueba de la covid-19. Que un sanitario o los que pagamos impuestos tengamos que pagar por unas pruebas me parece vergonzoso”, comentó enfadada.

Además también señaló que lo que había ocurrido en el Congreso de los Diputados había sido como "un patio de colegio", en el que se criticaban e insultaban unos a otros en vez de luchar unidos contra la pandemia."He votado a socialistas, al PP y a Ciudadanos; y me siento avergonzada porque por una puta vez en la vidatenían que estar de acuerdo y no lo han hecho, basta ya".

Belén también hablaba de sus amigas y de todas las personas que les han hecho un ERTE y no han cobrado nada hasta hace poco: "Tengo amigas que han cobrado el ERTE hace 3 días, ¿Qué familia sobrevive con 400 euros? Familias con hipotecas que deben pagar cada mes. Me gustaría saber cuántos políticos han renunciado a sus dietas, yo hoy vengo aquí sin cobrar".

El discurso de Belén Esteban (Parte 1) pic.twitter.com/2RPVYrPzCd — Raúl Ernman🇪🇸❤️ (@RaulErnman) June 21, 2020

"Has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una Cayetana"

Aunque al principio Jorge Javier permaneció callado mientras Esteban daba su discurso, pronto comenzó a caldearse el ambiente cuando el presentador le dijo: "Me ha parecido un rollazo y me he evadido. Mientras hablabas, he aprovechado para mandar mensajes a unos chorbos...", soltó con desdén. Jorge Javier siempre ha defendido al PSOE y esa noche dejó claro que ahora lo hace con la coalición PSOE-Podemos.

El presentador, que estaba enfadado con su discurso, continuó lanzando pullas a la ex de Jesulín de Ubrique. Le comentó a su amiga y compañera que le habían felicitado por sus palabras Cristina Cifuentes y Carmen Lomana y arremetió contra ella diciéndole: "Has dejado de ser la princesa del pueblo para ser una Cayetana. Tu intervención me ha parecido un rollazo. No uses ese discurso discurso barato", para añadir después: "Deberías hacerte epidemióloga. (...) ¿Por qué no hablamos de lo que sabemos".

El momento final del discurso de Belén Esteban. Jorge Javier noqueado. pic.twitter.com/O4q2OnfoOi — Alfonso Frías (@alfonfrias) June 20, 2020

"¡No voy a consentir que vengas a darme lecciones de nada! ¿Te ha quedado claro?"

Belén le respondía: "Sabes que llevo algo de razón" y aquí vino la gota que colmó el vaso e hizo explotar Jorge Javier: "Tú no lo entiendes porque tú no lo vives y no tienes amigas que cogen el metro...". Fue en este momento cuando este perdió los papeles y se puso a gritar a Belén: "Belén, estoy hasta el mismísimo de que digas que yo no lo vivo. ¡Eso no te lo permito y me cabreo! ¡Yo también tengo familia y gente mayor! No vayas por ahí", arremetió el presentador de Telecinco.

"Estoy hasta las narices del discurso de tú eres de una manera y yo de otra. Tengo familia que lo pasa tan mal como la tuya. Estoy del discursito de mis amigas que viajan en Metro... ¿Y mis hermanas de qué coño te piensas que trabajan? ¡Basta ya! ¡No voy a consentir que vengas a darme lecciones de nada! ¿Te ha quedado claro? Si no, me voy y no hago tu entrevista. Es más, no me apetece preguntarte nada más.¿Qué es esto de que tú lo has sufrido? ¿Y los demás?", dijo Jorge Javier, que cogió y abandonó el plató. "Lydia, te quedas al frente".

Después de esto, Jorge Javier Vázquez le cedía el testido a Lydia Lozano y abandonaba el plató de ‘Sabado Deluxe’ muy enfadado. Belén no daba crédito de lo que estaba pasando y le contestó que entonces se iba si no le quería entrevistar. Lydia Lozano trató de mediar y relajar tensiones mientras Belén tenía las lágrimas en los ojos.