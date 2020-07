Jorge Javier Vázquez no se disculpa ante Belén Esteban (e intenta quitarle hierro a su 'pelea')

Jorge Javier Vázquez lleva meses muy exaltado con el panorama político español. El presentador de Telecinco nunca ha ocultado su preferencia por la izquierda, en concreto por el PSOE, pero desde abril ha convertido su columna de la revista de corazón 'Lecturas' y su programa de corazón 'Sálvame' en unas tribunas políticas en las que no para de proferir mensajes "antifascistas".

Del "si pasas una mala racha no te folles a un facha", pasamos al "Sálvame es de rojos y maricones y quien no lo quiera ver que no lo vea", hasta piropos hacia Fernando Simón y su sonada bronca con Belén Esteban por tener diferentes ideas políticas.

Todo esto, como no podía ser de otra forma, le ha puesto en el punto de mira de los jefes de Mediaset. La mitad de España, aproximadamente, no vota a la izquierda y quizá tener un presentador tan radical les hace perder audiencia. Algo que no le conviene ahora a la empresa de Paolo Vasile, sobre todo tras su expulsión del Ibex 35 y tras la caída en publicidad debido a la crisis del coronavirus.

Quizá por eso ha decidido publicar una tribuna en 'Lecturas' en la que trata de quitarle hierro al asunto que podría acabar con su carrera.

Jorge Javier Vázquez intenta quitarle hierro a su pelea con Belén Esteban

"Con los años se aprenden a manejar situaciones convulsas. (...) Pero si logras trabajar esos procesos –con la ayuda de profesionales, claro– llega un momento en el que ese tipo de situaciones no solo no te desestabilizan, sino que te ayudan a crecer como persona. La última que he vivido ha sido el encontronazo con Belén", comienza diciendo Jorge en su columna.

"Desde que pasó lo que pasó, decidí incomunicarme durante un par de días, porque en esos momentos en los que los acontecimientos están tan recientes cualquier comentario, cualquier frase, cualquier mensaje puede desestabilizarte. En esos casos, lo mejor es aislarte, dejar que las cosas se enfríen, no alimentar el enfrentamiento ni buscar aliados entre tus amigos para que acaben dándote la razón. (...) Hay examen, pero no dolor. Hay revisión de los hechos, pero sin tortura".

Para mí lo que sucedió el sábado en el plató del ‘Deluxe’ quedará como una anécdota más en la historia de la relación que me une a Belén

El día después de la discusión que tuvieron y que acabó con el abandono de Jorge Javier del plató, lo pasó "tomando el sol, ajeno a lo que se estaba montando fuera". "Para mí lo que sucedió el sábado en el plató del ‘Deluxe’ quedará como una anécdota más en la historia de la relación que me une a Belén desde hace 20 años. ¡Y los que nos quedan!", asegura, intentando quitarle hierro al asunto.

#VuelveBelén mientras sigamos permitiendo estos comportamientos de Jorge Javier en la tele así nos va a ir. Sino piensas como él te humilla, como ha hecho con belen esteban. Y como hizo con olvido, Antonio Montero ... pic.twitter.com/4cswxkHDTv — comento 📺 (@escriboDeTV) June 20, 2020

No pide perdón a Belén Esteban

"Con la (poca) perspectiva que da una semana me da rabia haber contribuido a la crispación con unas maneras equivocadas. Pero si siempre se ha dicho que ‘Sálvame’ es un programa muy pegado a la actualidad, difícil resulta no dejarse salpicar por esos sentimientos tan extremos que está viviendo nuestra sociedad".

Este pseudo perdón no incluye a las malas formas que tuvo con Belén Esteban: "Estuve el viernes con Belén como si no hubiera pasado nada. Entiendo que haya gente que no comprenda esta relación, pero es nuestra relación. Sé cómo ella va a reaccionar en cada momento, y a ella le pasa lo mismo conmigo. Cuando discutimos el sábado, surgieron los bandos. (...) Lo del sábado quedará como una pelea más. Belén me reprochará no haberle pedido perdón y me llamará 'cabronazo' cada vez que se acuerde del incidente. Yo le contestaré que 'amar es no tener que decir nunca lo siento' y ella se cabreará todavía más porque es muy cumplida"

Lo del sábado quedará como una pelea más. Belén me reprochará no haberle pedido perdón y me llamará 'cabronazo' cada vez que se acuerde del incidente

"Pero pasarán lo años y ahí nos tendremos el uno al otro, porque hemos aprendido a aceptarnos con nuestras defectos y contradicciones. Porque al final, fíjate tú lo que te digo, une más un error que un acierto; un defecto que una virtud; una pelea a tiempo en vez de cien años de estabilidad", finaliza.

Aunque la técnica del presentador puede ser acertada, lo cierto es que Belén está muy enfadada con lo sucedido, asegura que se siente "humillada" e incluso está pensando en abandonar 'Sálvame'. Veremos cómo se toma estas palabras...