El increíble cambio físico de Jorge Fernández tras su enfermedad

Jorge Fernández, de 48 años, ha publicado en su perfil de Instagram una imagen de él de antes de ponerse enfermo, en la que se le ve muy delgado, y otra doce meses después, en la que se aprecia que ya ha recuperado el peso y corpulencia que tenía antes de su problema de salud.

Este mes de julio, el presentador de 'La ruleta de la suerte' finalizaba un tratamiento al que se tuvo que someter para tratar una afección causada por la acumulación de mercurio en su cuerpo. Este problema le hizo perder nada menos que diez kilos en tan solo un año, los cuales ya ha recuperado por no querer darse por vencido, investigar sobre la enfermedad y seguir luchando.

Hace un año, el presentador de Antena 3 se convirtió en el objeto de las miradas y tras sufrir un gran cambio físico, muchos comenzaron a preguntarse qué le pasaba a Jorge Fernández. Se le veía escuálido.

Ante las especulaciones, Jorge decidió explicar el motivo de su pérdida de peso: "Es cierto que he perdido 8 o 9 kilos en este último año debido a un problema digestivo que me está costando mucho solucionar. Estoy en las mejores manos posibles y espero que en breve pueda asimilar la cantidad de nutrientes necesarios para volver a mi peso ideal".

Jorge trata de animar y ayudar a otros con sus consejos

Junto a la foto del antes y el después de su cambio físico ha querido mandar un mensaje positivo a sus seguidores para motivarles a tener fuerza de voluntad y luchar por conseguir sus metas. "Entre la foto de la izquierda y la de la derecha han pasado 12 meses exactamente. ¿Qué hay entre una foto y otra? ¿Qué he podido hacer para que en un año, la diferencia sea considerable?"

"Lo primero, ser consciente de mí situación, de mi problema, de mi debilidad. Eso me llevó a estudiar mucho sobre toda la sintomatología que hacía que estuviera débil. Cuanto más sabía, más me ayudó a centrar el tiro de qué necesitaba y de qué profesionales tenía que depender. No todos valen para ciertos momentos claves y críticos", ha escrito.

Después continúa diciendo: "Esta ayuda médica (que es indispensable), no sería eficaz si uno no se pone un día delante del espejo y dice: '¡SE ACABÓ!'. Voy a hacer todo lo que esté en mi mano para terminar con esto. Tu determinación va a hacer que te quedes paralizado por lo mal que te encuentras o que busques soluciones hasta debajo de las piedras. Las causas por las que llegamos a estar así durante años, pueden ser muchas".

La picadura de una garrapata

A continuación explica algunas de las situaciones que le han llevado a estar enfermo: "Picadura de una garrapata y consiguiente borrelia, babesia, bartonela...intoxicación por metales pesados, plásticos, pesticidas e hidrocarburos ( no os podéis hacer una idea de lo contaminados que estamos y no lo sabemos),semilleros de bacterias en la boca años después de la extracción de una muela, y como no da síntomas, ni nos enteramos de que hay infección por bacterias en todo el organismo... ".

El presentador continúa diciendo: "Relaciones tóxicas que afectan la flora de nuestra microbiota generando DISBIOSIS y alterando nuestro sistema inmunológico, consumo excesivo de ultraprocesados generando problemas de permeabilidad intestinal ( nuevamente sistema inmunológico afectado). Pueden existir mil razones que ni tus médicos te han hablado de ellas, pero cuando llevas AÑOS mal, no puedes depender de “lo convencional”. ERES TÚ contra tu sintomatología. EMPODÉRATE !".

"Como estoy recibiendo tantos y tantos mensajes de gente que se encuentra así de mal, sólo quiero transmitiros que con HÁBITOS SALUDABLES y buscando buenos profesionales para vuestro problema, las cosas empiezan a solucionarse. Y eso que a mí todavía me queda mucho camino que recorrer para estar al 100%, pero por lo menos, sé cuál es mi camino. Intenta buscar tú el tuyo🙏🏼 Y JAMÁS PIERDAS LA FE EN ENCONTRARLO! LUCHA!", concluye.

Fernández sufrió la enfermedad de Lyme, provocada por la picadura de una garrapata, una dolencia que le costó mucho superar: "Cuando tú tienes mal el sistema inmune por una mala gestión del estrés, como fue mi caso, esas bacterias, que en mi caso fueron la borrelia, la varesa y la bartonella, me salieron a la sangre y me hicieron el lío", señaló hace unos meses en el programa Carrusel Deportivo', en la Cadena Ser.

Excesiva cantidad de mercurio en su cuerpo por comer atún rojo

A ello hay que sumarle que también el encontraron una excesiva cantidad de mercurio en su cuerpo. "Tenéis que buscar el por qué. SIEMPRE!!! Porque en medicina siempre hay un por qué... Yo lo encontré porque no me di por vencido, no me rendí. Y un año después he terminado mis quelaciones intravenosas. Esto es, me han sacado el mercurio que poco a poco fui acumulando, mediante un quelante intravenoso que se llama EDTA ( etilendiaminotetraacético)".

Jorge alerta del peligro que supuso para su salud comer tanto atún rojo: "Los metales pesados se acumulan principalmente de dos maneras. Aire que respiramos ( difícilmente podemos hacer algo aquí) y mediante la ingesta de alimentos ( lo peor son los pescados grandes como atún, emperador, caballa, pez espada...) Aquí si podemos hacer mucho, y yo comí mucho atún rojo durante muchos años por ejemplo...CUIDADO! Cuando recapitule toda la información, escribiré un post, porque desafortunadamente, cada vez empezaremos a escuchar más que nuestros males vienen porque estamos contaminados por metales pesados. Y nosotros ni si quiera nos lo imaginamos".