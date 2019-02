La confesión sexual de Jaime Cantizano en 'El Hormiguero' que dejó anonadado a Pablo Motos

Jaime Cantizano acudió este miércoles a 'El Hormiguero' para hablar del magazín que presenta en Onda Cero, 'Por fin es lunes'. El presentador, tan guapo como siempre, confesó varias cosas que dejaron a Pablo Motosanonadado.

Su confesión sexual

Jaime habló de su vida sexual casi sin querer. El presentador del programa de Antena 3 le preguntó por sus vicios: "El sexo al menos", le dijo Pablo.

Y va a ser que no: el periodista se encuentra a pan y agua: "El sexo hay que contarlo ya por semanas, porque da un poco de pereza. El mercado está complicado para todo el mundo. El chocolate siempre sustituye al sexo".

Recordemos que Jaime es padre soltero. En 2015 comenzó un proceso de vientre de alquiler en Estados Unidos, y el 28 de julio de 2016 nació su hijo Leo. Igual su paternidad y obligaciones laborales no le dejan tiempo para el amor.

Cómo se cuida

Es evidente que el presentador se cuida. Pero ¿cómo? "No tomo ni azúcar ni sal. Hay un amigo que me dice que no quiere venir a casa a cenar porque es muy triste a lo que se tiene que enfrentar en el plato", contó en el programa.

Algún caprichito sí que se da, pero controlado, pues sólo tomo "chocolate al 99%. Es como chupar un cartón, pero al final te acostumbras".

