Isabel Pantoja se ha consagrado como la protagonista absoluta en la gala 12 de 'Supervivientes: Conexión Honduras'. En un nuevo monográfico sobre su paso por el concurso, la cantante ha hablado de algunas cuentas pendientes, acompañada por el presentador Jordi González. Cabe recordar que la tonadillera ya tuvo tiempo para su entrevista en el pasado programa, en el que se enteró de la gran pelea entre Kiko Rivera y Chabelita.

El encuentro ha comenzado entre risas, con una conversación bastante distendida entre la cantante y el moderador. Sin embargo, la tormenta ha estallado cuando el plató ha conectado en directo con Mónica Hoyos, la enemiga número uno de Isabel Pantoja. La cantante se ha negado a despedirse de su compañera, un gesto que evidencia el malestar entre ambas.

Isabel Pantoja desvela los motivos

Jordi ha indagado en el porqué de este desplante y ha recibido una respuesta de Isabel Pantoja que no esperaba. El presentador ha preguntado: "¿No vas a darle ninguna oportunidad?". La cantante, visiblemente enfadada, ha aseverado: "Jamás. Yo a esa señora la he conocido en la isla, la isla ha terminado, usted se va a venir en un avión como me he venido yo y a la calle".

Después, Isabel Pantoja ha explicado que le ha negado el saludo porque se ha enterado de un grave insulto que Mónica la dedicó. Se trata del momento en el que Hoyos la llamó "hija de puta", un improperio que la organización censuró en los vídeos, pero que los usuarios de redes rescataron de los resúmenes diarios, tal y como recogimos en su día en Gritos.

"A mi madre jamás", ha exclamado Isabel. Ha proseguido, asegurando: "A mi madre esa no le dice eso porque a mí no me da la gana". Seguidamente, ha dejado claro su animadversión por su compañera de concurso: "Yo a Mónica le doy 60 vueltas. La ilusión de Mónica Hoyos era quedarse sola en Cayo Paloma para dar las uvas con doce cocos", ha narrado con sorna.

Cristina Tárrega, blanco de las críticas

Para que Isabel Pantoja se sintiera cómoda durante la emisión en directo de 'Supervivientes: Conexión Honduras', el programa ha modificado su elenco de colaboradores habitual. Se ha decidido prescindir de los críticos de la tonadillera para colocar a Dakota, Violeta y Chelo García-Cortés, algunas de sus aliadas durante el formato. Tampoco podía faltar Cristina Tárrega, a las que las redes han calificado de "lameculos" por su actitud siempre favorable hacia la cantante.

Cristina Tárrega va a batir el record de lamidas de culo a la Pantoja.#ConexionHonduras12 — Maruxosfc (@Maruxoosfc) 14 de julio de 2019

Yo cuando he visto a Cristina Tàrrega llorando con La Panto #ConexiónHonduras12pic.twitter.com/V0PQabggnr — MVita (@23MCata) 14 de julio de 2019