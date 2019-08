Todas las claves del polémico cumpleaños de Isabel Pantoja en Cantora: invitados, vetados y conflictos silenciados

Isabel Pantoja ha celebrado su cumpleaños, convirtiendo el acto en uno de los momentos más jugosos para la prensa rosa. La cantante ha abierto las puertas de Cantora después de su comentada participación en 'Supervivientes', que ha servido para subsanar las deudas que la artista había contraído con Hacienda.

A la cita no han faltado sus familiares y sus amigos más acérrimos, entre los que se encuentran algunos concursantes del reality que echaron un capote a Isabel en sus momentos más duros. Sin embargo, el buen rollo se ha visto empañado por un conflicto que ha sucedido durante el jolgorio pantojil.

La organización del cumpleaños de Isabel Pantoja

Pantoja optó por dividir el evento en dos celebraciones. La cantante daría así dos fiestas por su cumpleaños: una el día 1 de agosto, para sus familiares, y otra el día 2, para sus amistades. Sin embargo, parece que esta planificación inicial habría sido suspendida, ya que a la primera celebración acudieron tanto familiares como amigos de Isabel Pantoja.

Un plantel de asistentes que ha reunido a lo más granado del clan Pantoja, 'Supervivientes 2019' y a varios clubes de fans de la tonadillera que acudieron al bastión de la artista para desearle lo mejor. Según ha contado María Patiño en 'Sálvame', los seguidores de Isabel habrían pagado 200 euros por cabeza para estar presentes en una fecha tan especial.

Muchos invitados VIP y un arduo conflicto

La prensa esperaba agolpada a las puertas de la finca y escrutaba los coches que entraban a Cantora para intentar averiguar la identidad de los afortunados que asistirían al cumpleaños de Isabel Pantoja.

Los imprescindibles no fallaron y la cantante recibió a Chabelita y su novio Asraf Beno, Kiko Rivera, Irene Rosales, Anabel Pantoja y sus nietos. De 'Sálvame', ha acudido Raquel Bollo, acompañada por su hijo Manuel Cortés. El excolaborador del programa Luis Rollán fue otro de los asistentes.

Algunos compañeros de Isabel Pantoja en 'Supervivientes' también han acudido a la fiesta. Violeta Mangriñán, Fabio Colloricchio, Loli Álvarez y Dakota han estado en la finca dándolo todo. También ha hecho acto de presencia Omar Montes, uno de los grandes apoyos de Isabel en el concurso, que ha vivido una gran trifulca con Chabelita y Asraf.

La insistencia de Montes por volver con Chabelita y las malas palabras que dedicó a la actual pareja de esta habrían sido los motivos de una discusión que puso la nota amarga a la Panto-Party, nombre con el que han bautizado al evento desde el programa 'Sálvame'. Miriam Saavedra, que tiene amistades comunes con la hija de Isabel Pantoja, ha contado que la pareja salió muy molesta del festejo.

Kiko Rivera y su polémico regalo

Isabel Pantoja ha recibido numerosos y caros regalos. Entre ellos se encuentra una fotografía de Paquirri, el gran amor de la tonadillera tal y como relató Chabelita en 'Lazos de Sangre'. Omar Montes ha sido el autor de este presente.

El obsequio más especial, y polémico, ha sido el que le ha entregado su hijo Kiko Rivera. Se trata de un cachorro de yorkshire destinado a sustituir Sisi, la fallecida perra de Isabel que la cantante recibió como regalo de la presentadora Ana Rosa Quintana en el programa Sabor a ti de Antena 3. El DJ ha publicado una foto en Instagram con el nuevo integrante de la familia.

Los colaboradores de 'Sálvame', encabezados por Kiko Hernández, han criticado que el músico haya utilizado a un perro como regalo y, sobre todo, que lo haya comprado en lugar de haberlo adoptado.

Las grandes ausencias y las críticas de 'Sálvame'

Chelo García-Cortés, la amiga íntima de Isabel Pantoja en 'Supervivientes', no ha sido invitada al cumpleaños. Este hecho ha provocado la indignación de los colaboradores de 'Sálvame' que han aprovechado para disparar a quemarropa contra el clan Pantoja.

María Patiño, que se reconcilió con Chelo en la última entrega de 'Sábado Deluxe', ha afirmado: "No puedo entender ese auténtico desprecio". La propia Chelo, intentando sofocar la situación, ha explicado: "A mí no me ha vetado nadie, pero no me han invitado a ir". Mila Ximénez, muy crítica con Agustín Pantoja, ha echado la culpa al hermano de la cantante, ¿continúa siendo Cantora un patriarcado a pesar del resurgir mediático y profesional de Isabel Pantoja?